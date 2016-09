Jordi Cruijff: "Mijn vader hoort bij die één procent die altijd zal worden herinnerd"

Redactie

Het is inmiddels zes maanden geleden dat Johan Cruijff overleed, maar zoon Jordi wordt nog bijna elke dag aan zijn vader herinnerd. In gesprek met The New York Times zegt de Nederlandse technisch directeur van Maccabi Tel Aviv dat hij overal ter wereld nog wordt aangesproken door mensen die een anekdote over zijn vader weten.