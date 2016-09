Wales mist Aaron Ramsey tegen Oostenrijk en Georgië

Door: redactie

Wales kan geen beroep doen op de geblesseerde Aaron Ramsey in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk (6 oktober in Wenen) en Georgië (9 oktober in Cardiff). Bondscoach Chris Coleman nam de middenvelder van Arsenal vandaag niet op in zijn selectie van 23.