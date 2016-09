Allardyce krijgt oprotpremie van 1 miljoen pond mee

Door: redactie

Sam Allardyce, die als bondscoach van Engeland moest vertrekken vanwege een schandaal rond illegale transferpraktijken, krijgt 1 miljoen pond (1,1 miljoen euro) mee van de FA. Allardyce verdiende 3 miljoen pond per jaar. De Engelse voetbalbond en de bondscoach gingen 'in onderling overleg' uit elkaar. Dat meldt de Britse krant The Times.