Bulgarije stelt met Hubchev nieuwe bondscoach aan

Door: redactie

28/09/16 - 19u26 Bron: Belga

Deze Ivaylo Petev is niet langer bondscoach van Bulgarije. © afp.

Petar Hubchev is de nieuwe bondscoach van Bulgarije. Dat maakte de Bulgaarse voetbalbond vandaag bekend. De voormalige verdediger volgt de naar Dinamo Zagreb vertrokken Ivaylo Petev op.

De 52-jarige oud-international tekende een contract tot het einde van de WK-kwalificatieperiode. Eerder was Hubchev tussen 2003 en 2005 ook al eens assistent-bondscoach. Bulgarije kon zich in die periode plaatsen voor het EK in 2004, waarin het na de groepsfase afdroop met drie nederlagen. Tot dit voorjaar was hij aan de slag bij het Bulgaarse Beroe Stara Zagora, waarmee hij in 2013 de nationale beker won.



Als speler bereikte Hubchev in 1994 met Bulgarije de halve finale van het WK in de Verenigde Staten. Hij verdedigde onder meer de kleuren van Levski Sofia (1989-1993), Hamburg (1993-1996) en Eintracht Frankfurt (1996-2001).



Zijn eerste interland als bondscoach is voorzien op 7 oktober in Parijs tegen Frankrijk. Op de eerste speeldag van de WK-kwalificatiecampagne won Bulgarije in de slotminuten met 4-3 van Luxemburg.