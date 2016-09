Servië legt zich niet neer bij UEFA-lidmaatschap Kosovo en trekt naar TAS

Door: redactie

28/09/16 - 16u51 Bron: Belga

De spelers van Kosovo na hun eerste interland tegen Finland. © epa.

Servië gaat bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in beroep tegen de beslissing om Kosovo als lid toe te laten tot de Europese Voetbalbond (UEFA). Het beroep wordt op 31 oktober behandeld, zo raakte vandaag bekend.

Begin mei werd Kosovo tijdens het 40e UEFA-congres in het Hongaarse Boedapest officieel toegelaten als 55e lid van de Europese Voetbalbond. Bij een stemming gaven 28 leden groen licht, stemden 24 leden tegen en waren er twee ongeldige stemmen. Een kleine twee weken later verkreeg Kosovo het lidmaatschap van de Wereldvoetbalbond (FIFA). Begin deze maand maakte Kosovo zijn debuut op het internationaal podium met een 1-1-gelijkspel in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Finland.



Kosovo, dat bijna alleen nog maar door Albanezen wordt bewoond, heeft zich van Servië afgescheurd en riep in 2008 de onafhankelijkheid uit. Terwijl Belgrado die onafhankelijkheid niet aanvaardt, hebben meer dan honderd landen de jongste staat van Europa intussen volkenrechtelijk erkend.