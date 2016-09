Ontslagen Allardyce steekt hand in eigen boezem: "Stommiteit begaan"

Door: redactie

Sam Allardyce steekt na zijn ontslag als Engels bondscoach de hand in eigen boezem. Hij geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt en daarvoor de prijs moet betalen.

Allardyce werd gisteren door de Engelse voetbalbond na amper 67 dagen aan de deur gezet na een onthullende reportage van The Daily Telegraph. Journalisten van die krant deden zich in opgenomen gesprekken met Allardyce voor als Aziatische ondernemers die geld wilden verdienen met transfers van voetballers. In een video is te zien hoe Allardyce hen uitlegt hoe onder meer de regels omtrent TPO (Third Party Ownership) kunnen worden omzeild. Hij toonde zich ook bereid om als 'raadgever' naar Singapore en Hongkong te vliegen in ruil voor 400.000 pond (461.000 euro). Daarnaast liet Allardyce zich tegenover de undercoverjournalisten laatdunkend uit over zijn voorganger Roy Hodgson.



"Ik heb een inschattingsfout gemaakt. Daar moet ik nu de prijs voor betalen", reageerde Allardyce vanmorgen voor zijn huis in Bolton. "Ik heb erover nagedacht en ik geef toe dat ik een stommiteit heb begaan. Eigenlijk wilde ik alleen maar iemand helpen die ik al dertig jaar ken."



Allardyce voegde eraan toe dat hij nu een tijdje naar het buitenland zal trekken om er zich te bezinnen.



Voormalig international Gareth Southgate is aangesteld als bondscoach ad interim. Hij komt over van de beloften en zal Engeland coachen tijdens de laatste vier wedstrijden in 2016. Op 8 oktober treffen de Three Lions Malta in de voorronde van het WK 2018.