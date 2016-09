Bosnische selectie voor treffen met Rode Duivels telt rist bekende namen

Thomas Lissens

27/09/16 - 14u37 Bron: Belga

Milicevic is één van de drie 'Belgen' in de selectie. © photo news.

De Bosnische bondscoach Mehmed Bazdarevic heeft een selectie met 25 namen bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden in en tegen België (7/10) en thuis tegen Cyprus (10/10).

Met verdediger Edin Cocalic (KV Mechelen) en middenvelders Danijel Milicevic (AA Gent) en Tino-Sven Susic (KRC Genk) zijn er drie spelers opgeroepen die actief zijn in de Belgische competitie. Ook verdediger Ervin Zukanovic (ex Gent, nu Atalanta) en doelman Asmir Begovic (ex-La Louvière, nu Chelsea) hebben een verleden op de Belgische velden.



Verder bestaat de groep uit bekende namen als spitsen Edin Dzeko (AS Roma) en Vedad Ibisevic (Hertha) en middenvelder Miralem Pjanic (Juventus).



Bosnië versloeg begin september in zijn eerste kwalificatiematch in groep H Estland met 5-0. De Rode Duivels haalden het met 0-3 in Cyprus.



- selectie -



. Doelmannen: Asmir Begovic (Chelsea), Ibrahim Sehic (Qarabag), Jasmin Buric (Lech Poznan)



. Verdedigers: Ognjen Vranjes (Tom Tomsk), Mateo Susic (Sheriff Tiraspol), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Emir Spahic (Hamburg), Edin Cocalic (KV Mechelen), Ervin Zukanovic (Atalanta), Toni Sunjic (Stuttgart), Marin Anicic (Astana), Sead Kolasinac (Schalke 04)



. Middenvelders: Edin Visca (Istanbul BB), Danijel Milicevic (AA Gent), Senad Lulic (Lazio), Izet Hajrovic (Werder Bremen), Miralem Pjanic (Juventus), Haris Medunjanin (Maccabi Tel Aviv), Gojko Cimirot (PAOK), Mario Vrancic (Darmstadt), Mato Jajalo (Palermo), Tino-Sven Susic (KRC Genk)



. Aanvallers: Edin Dzeko (AS Roma), Vedad Ibisevic (Hertha Berlijn), Milan Duric (Cesena)