Engelse bondscoach Sam Allardyce ontslagen na bezwarende beelden over corrupte transferdeals

Sam Allardyce is niet langer bondscoach van Engeland. De Engelse voetbalbond (FA) en Allardyce beslisten een punt te zetten achter de overeenkomst na een onthullende reportage van The Telegraph. "Het gedrag van Allardyce is een Engelse manager onwaardig", zo klinkt het in het persbericht van de FA.

"Hij realiseert zich dat hij een ernstige beoordelingsfout heeft begaan en heeft zich verontschuldigd. Gezien de ernstige aard van zijn daden raakten de FA en Allardyce het onderling eens om met onmiddellijke ingang het contract te beëindigen. Wij gingen niet licht over deze beslissing, maar het is de prioriteit van de FA om de belangen van het spel te beschermen en de hoogste gedragsnormen in het voetbal te behouden. De positie van manager van Engeland is een positie die sterk leiderschap en respect voor de integriteit van het spel vereist." Gareth Southgate zal de komende vier wedstrijden (Malta, Slovenië, Schotland en Spanje) het roer tijdelijk overnemen. Intussen gaat de FA op zoek naar een nieuwe bondscoach.



Gesjoemel

De 61-jarige Allardyce kwam gisteravond in opspraak door een reportage van The Telegraph. Journalisten van die krant deden zich in minimaal twee opgenomen gesprekken met Allardyce voor als Aziatische ondernemers die geld wilden verdienen met transfers van voetballers. Ze vroegen aan Allardyce of het mogelijk was de zogenoemde Third Party Ownership (TPO) te omzeilen in Engeland. TPO is een praktijk waarbij een derde partij investeert in de economische rechten van een speler met het oog op het creëren van een meerwaarde bij een latere transfer van die speler. Dat is door de FIFA wereldwijd verboden, dus ook in Engeland. Maar Allardyce vertelde aan de undercoverjournalisten dat het wel degelijk mogelijk was. Bovendien zou hij ook bereid geweest zijn om voor 400.000 pond (461.000 euro) naar Singapore of Hongkong te vliegen om de tranferregels van de FA te omzeilen. Daarnaast liet Allardyce zich tegenover de undercoverjournalisten laatdunkend uit over zijn voorganger Roy Hodgson, die alle verslaggevers in slaap zou hebben gepraat. Na de reportage kwam de Engelse voetbalbond dinsdag bijeen, met het gekende resultaat.



Droomjob

Allardyce volgde Hodgson op na het EK van afgelopen zomer in Frankrijk. Hij was slechts 67 dagen in functie en coachte de 'Three Lions' in slechts één officiële wedstrijd (0-1 zege in WK-kwalificatiewedstrijd bij Slowakije). Bij zijn aanstelling had Allerdyce het over een "droomjob".



"Je kan er makkelijk rond. Ik bedoel: het grote geld valt hier te verdienen." Lees hier op HLN Sport Plus hoe Allardyce de zakenmannen, journalisten die undercover waren, uitlegde hoe de 'third party ownership' te omzeilen.