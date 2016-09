Van Praag gelooft in eigen kansen

Door: redactie

13/09/16 - 20u22 Bron: Belga

Michael van Praag. © anp.

Michael van Praag weigert te geloven dat hij morgen kansloos is tijdens de verkiezingen voor het voorzitterschap van de UEFA. "Ik denk nog steeds dat ik veel steun heb", blikt hij vooruit. "Alexander Ceferin laat landen naar buiten brengen dat ze hem steunen. Ik doe dat niet steeds omdat sommige bonden dat mij ook gevraagd hebben."

"En volgens mij zijn er nog altijd maar zo'n tien landen die openlijk hebben verteld dat ze op Ceferin gaan stemmen", vervolgde Van Praag. "En de UEFA bestaat uit 55 lidstaten. In Nederland moet ik steeds lezen dat ik kansloos ben. Dat zal woensdag blijken. Ik kan het helemaal fout hebben, maar ik heb nog steeds een goed gevoel over de verkiezingen."



Michael van Praag neemt het in het Grand Resort Lagonissi Hotel in Athene op tegen de Sloveen Aleksander Ceferin, nadat de Spanjaard Angel Maria Villar vorige week besloot zijn kandidatuur in te trekken. Bij de verkiezing mogen de 55 lidstaten van de UEFA elk één stem uitbrengen. 28 stemmen zijn voor een kandidaat dus voldoende om de opvolger te worden van de Fransman Michel Platini, die aan de kant staat met een schorsing.