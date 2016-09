Homoseksuele ref krijgt doodsbedreigingen bij comeback: "Stop ermee of sterf!"

Door: Mike De Beck

Vorig seizoen durfde hij het aan om als eerste Spaanse ref uit de kast te komen, maar door de vele beschuldigingen besloot Jesús Tomillero om in mei tijdelijk een punt te zetten achter zijn carrière als scheidsrechter. De Spanjaard kon zijn eerste liefde echter niet loslaten en maakte afgelopen weekend zijn comeback. Met alle gevolgen van dien.

Un sueño que poco a poco está rompiéndose que llevo desde los 10 años!!¿¿¿¿ pic.twitter.com/bxLq77wdq3 — Jesús Tomillero B. (@Jesustomille) Mon Sep 12 00:00:00 MEST 2016 Gracias a todos por los mensajes de apoyo, son momentos muy difíciles para mí. Confió en la justicia. — Jesús Tomillero B. (@Jesustomille) Tue Sep 13 00:00:00 MEST 2016

Voor het eerst in maanden trok Tomillero nog een keer zijn uniform als scheidsrechter aan voor het duel tussen C.D Lasalle en Atlético Zabal. De man had ondertussen bij het publiek wel al naam gemaakt als de eerste Spaanse ref die zich outte. Wanneer de scheidsrechter een strafschop floot, speelde het publiek daar dan ook gretig op in. "Stop ermee, janet", klonk het nog redelijk braaf in vergelijking met wat daarna volgde.



Hoofd aan flarden geschoten

De privéberichten die Tomillero op Twitter binnenkreeg waren immers nog veel erger. Zo stuurden enkele 'voetballiefhebbers' een afbeelding van een pistool op naar de man in het zwart met als duidelijke boodschap: "Bereid je voor op wat gaat komen, janet." Helemaal wansmakelijk was de afbeelding van het hoofd dat compleet aan flarden leek geschoten.



Kinderdroom

De scheidsrechter stapte met de bewijzen naar de politie, die ondertussen een onderzoek heeft opgestart, maar voor Tomillero is de maat wel vol. "Een droom die ik al sinds mijn 10 jaar koester en beetje bij beetje afbrokkelt", stuurde de man een foto van hem op het veld via Twitter de wereld in.



Beveiliging aan huis

Toch wil Tomillero zijn droom niet zomaar opgeven. Terwijl hij zelfs aan huis beveiliging krijgt van enkele agenten, probeert hij alles op een rijtje te zetten. "Dat is om me thuis veiliger te voelen. Ik kom sterker en met veel wil terug. Hoewel velen dat niet willen", liet hij aan Marca optekenen.