Michael van Praag underdog bij UEFA-verkiezingen

Aleksander Ceferin (links) en Michael van Praag, de twee kandidaten voor de voorzitterspost bij de UEFA. © afp.

Woensdag zijn alle ogen in het Europese voetbal gericht op het Grand Resort Lagonissi Hotel in de Griekse hoofdstad Athene, waar de verkiezingen voor een nieuwe UEFA-voorzitter plaatsvinden. De Nederlander Michael van Praag neemt het er op tegen de Sloveen Aleksander Ceferin, nadat de Spanjaard Angel Maria Villar vorige week besloot zijn kandidatuur in te trekken.

Bij de verkiezing mogen de 55 lidstaten van de UEFA elk één stem uitbrengen. 28 stemmen zijn voor een kandidaat dus voldoende om de opvolger te worden van de Fransman Michel Platini, die aan de kant staat met een schorsing. De Belgische voetbalbond (KBVB) sprak vorige week al zijn steun uit voor de 68-jarige Van Praag. "Michael is al jaren een erg gerespecteerde Europese voetballeider. Hij heeft de nodige ervaring, kennis en geloofwaardigheid om de UEFA met de nodige ethiek en dynamiek te leiden in deze tijden van snelle verandering in de voetbalwereld", stelde bondsvoorzitter François De Keersmaecker. "Wij hebben in het verleden vaak en intensief samengewerkt en daar altijd een heel goed gevoel aan overgehouden."



Ceferin

Heel wat andere landen lijken echter de 48-jarige Ceferin te steunen. De laatste weken won de Sloveense bondsvoorzitter heel veel aan populariteit. Duitsland, Frankrijk, Ierland, Hongarije en de Scandinavische landen zullen voor Ceferin kiezen, die dankzij de openlijke steun van Rusland ook op heel wat stemmen van Oost-Europese landen mag rekenen.



Bruggen bouwen

Als belangrijkste programmapunt wil Van Praag van de UEFA weer een eerlijke en transparante bond maken, en bruggen bouwen tussen de rijkere en arme landen. Transfers van jeugdspelers moeten aan banden worden gelegd en ook het vrouwenvoetbal wil hij meer steun geven. Ceferin wil dan weer dat het EK vanaf 2024 opnieuw in één land georganiseerd wordt. Het EK in 2020 wordt in dertien landen gespeeld, waaronder België - op voorwaarde dat er op tijd een stadion gebouwd wordt.



Zevende voorzitter

Van Praag of Ceferin wordt de zevende voorzitter van de UEFA, na de Deen Ebbe Schwartz, de Zwitser Gustavson Wiederkehr, de Italiaan Artemio Franchi, de Fransman Jacques Georges, de Zweed Lennart Johansson en de Fransman Michel Platini. De UEFA bestaat sinds 1954 en telde bij de oprichting 25 leden. Kosovo sloot zich dit jaar als 55ste en voorlopig laatste land aan.