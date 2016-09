Deze Red Flames moeten het doen tegen Servië en Engeland

Door: redactie

8/09/16 - 21u48 Bron: Belga

Tessa Wullaert (links) is één van de 23 namen. © getty.

Bondscoach Ives Serneels heeft vandaag zijn Belgische selectie bekendgemaakt voor de twee laatste kwalificatiewedstrijden voor het EK voetbal voor vrouwenteams volgend jaar in Nederland (16 juli - 6 augustus 2017). De Red Flames gaan op verplaatsing bij Servië (15 september) en in Leuven tegen Engeland (20 september) op zoek naar hun allereerste ticket voor een groot toernooi.

"Ik kijk met veel vertrouwen uit naar de duels tegen Servië en Engeland. Ik heb goede dingen gezien van de speelsters die in de selectie zitten. Zij moeten dat vertrouwen meenemen naar de volgende wedstrijd in Servië. We mogen niet te veel praten over Engeland, maar moeten eerst in Servië een goed resultaat halen", zei Serneels voor hij zijn selectie bekendmaakte.



De Belgische voetbalvrouwen zijn met 14 punten uit zes wedstrijden al zeker van de tweede plaats in groep 7. Engeland speelde evenveel wedstrijden, maar verzamelde twee punten meer. De acht groepswinnaars plaatsen zich met de zes beste tweedes rechtstreeks voor het EK. De twee overgebleven runners-up vechten onderling uit wie het laatste EK-ticket op zak steekt. Bij winst tegen Servië en Engeland zijn de Red Flames zeker van groepswinst.



Selectie (23):



Doelvrouwen (3): Diede Lemey (RSC Anderlecht), Justien Odeurs (FF USV Jena, Dui), Sofie Van Houtven (Genk Ladies)



Verdedigsters (9): Imke Courtois (Standard Luik), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (RSC Anderlecht), Davina Philtjens (Ajax, Ned), Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Elien Van Wynendaele (KAA Gent), Nicky Van Den Abbeele (RSC Anderlecht), Lorca Vandeputte (Kristianstads DFF, Zwe), Aline Zeler (Standard Luik)



Middenveldsters (4): Julie Biesmans (Standard Luik), Lien Mermans (Genk Ladies), Kassandra Ndoutou Missipo (KAA Gent), Lenie Onzia (FC Twente, Ned)



Aanvalsters (7): Janice Cayman (Western New York Flash, VSt), Tine De Caigny (Valerenga Fotball, Noo), Tine Schryvers (Valerenga Fotball, Noo), Elke Van Gorp (KAA Gent), Anaelle Wiard (RSC Anderlecht), Tessa Wullaert (VFL Wolfsburg, Dui), Sara Yuceil (Olympique Marseille, Fra)