Oeps, onderzoek toont aan dat Financial Fair Play nadelig is voor kleinere clubs

Door: redactie

8/09/16 - 17u37

Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. © Pro Shots.

De Europese voetbalbond UEFA introduceerde in 2012 Financial Fair Play om de voetbalwereld te beschermen tegen steenrijke eigenaren, zoals bij Chelsea, Manchester City en PSG. Nu blijkt uit een onderzoek van de Technische Universiteit van München (TUM) dat de Europese topclubs juist profiteren van Financial Fair Play.

De obstakels die door Financial Fair Play zijn opgeworpen, zijn volgens de Duitse onderzoekers nadelig voor kleine clubs. "Investeerders kunnen de gevestigde orde doorbreken en dus zorgen voor meer competitie'', aldus mede-auteur Daniel Urban. "De maatregelen van de UEFA leggen echter te grote barrières voor investeerders die geld willen steken in kleinere clubs.''



Volgens de onderzoekers moet de UEFA de regels aanpassen, zodat het interessanter is om in kleine clubs te investeren. Dat zou dan gedaan moeten worden zonder dat de financiële stabiliteit in gevaar komt.



TUM gebruikte data, zoals tv-inkomsten, van de laatste tien jaar uit de Engelse, Spaanse, Duitse, Italiaanse en Franse competities. De universiteit legde enkele zaken naast elkaar: de noteringen bij de bookmakers en het aantal punten dat behaald is door de top-5. Daaruit bleek dat de machtsverhouding door Fair Play nog meer uit elkaar lagen. De gevestigde clubs profiteren dus van de maatregelen van de UEFA.



Sinds 2012 zijn er limieten in de hoogte van de schuld die een club kan hebben. Ook mogen investeerders voor sponsoring geen bedragen betalen die niet marktconform zijn.