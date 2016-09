Dit beeld van Chelsea-ster met zieke moeder én zijn boodschap gaan door merg en been

Yari Pinnewaert

8/09/16 - 12u04

Opdracht volbracht voor Willian met Brazilië: de flankaanvaller won de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ecuador en Colombia, waarna hij zich kon opmaken voor de terugreis naar Londen en zijn club Chelsea. Maar had het aan de ploegmaat van Eden Hazard, Thibaut Courtois en Michy Batshuayi gelegen, dan was hij nog een hele poos langer in zijn thuisland gebleven. Want daar levert zijn moeder namelijk een hevige strijd met een slepende ziekte...