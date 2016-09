De man van de entree: Rashford scoort wéér (drie keer) bij nieuw debuut

Door: Mike De Beck

7/09/16 - 16u44

Marcus Rashford scored a hattrick on his England U21 debut as they beat Norway U21's 6-1. pic.twitter.com/l2iVCxdFQf

Als Marcus Rashford zijn debuut maakte, mag je er bijna zeker van zijn dat de 18-jarige spits minstens een keer het leer tegen de touwen prikt. Dat was ook gisteren het geval wanneer de 'coming man' van het Engelse voetbal het shirt van de Three Lions aantrok om zijn debuut bij de beloften te maken. Tegen Noorwegen joeg de spits van Manchester United het leer drie keer tegen de touwen in de kwalificatiewedstrijd voor de U21 in Polen. Engeland haalde uiteindelijk met zware 6-1-cijfers uit tegen de Noren.



Rashford is uiteraard niet aan zijn proefstuk toe. Zijn debuut in de Europa League luisterde hij in februari van dit jaar al op met twee treffers tegen Midtjylland. Drie dagen later scoorde de talentvolle Engelsman twee keer in zijn Premier League-debuut tegen Arsenal. Daar stopte het onwaarschijnlijke verhaal niet, want in zijn eerste Manchester Derby schoot Rashford ook met scherp. Gevolgd door zijn eerste treffer als A-international in de oefeninterland tegen Australië. Moest u er nog aan twijfelen: Marcus Rashford weet ondertussen wel hoe hij zichzelf moet voorstellen.