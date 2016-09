Papa van op EK gestorven fan ontroert (voetbal)wereld met pakkend gedicht

Door: Glenn Bogaert

Ierland en Noord-Ierland kenden dan wel een succesvol EK in Frankrijk, beide voetbalnaties rouwden de voorbije zomer ook om Darren Rodgers. De amper 24-jarige voetbalfan overleed in Nice na een dodelijke tuimelperte over een reling. De ouders van de betreurde Darren weten met hun verdriet geen blijf en dus kroop de papa Paul in zijn pen om een prachtig gedicht neer te pennen als eerbetoon aan zijn veel te vroeg gestorven zoon.