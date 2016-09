België en Engeland steunen Nederlander Michael van Praag als kandidaat-voorzitter UEFA

Bewerkt door: Glenn Bogaert & Marie Rutsaert

7/09/16 - 09u44 Bron: Belga

© anp.

Michael van Praag kan tijdens de voorzittersverkiezing bij de Europese voetbalbond UEFA rekenen op de stem van België en van Engeland. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maakte dat vandaag bekend, net als de Engelse bond FA. "Michael is al jaren een erg gerespecteerde Europese voetballeider. Hij heeft de nodige ervaring, kennis en credibiliteit om UEFA met de nodige ethiek en dynamiek te leiden in deze tijden van snelle verandering in de voetbalwereld", stelt bondsvoorzitter François De Keersmaecker.