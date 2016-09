Spaans bondspreses Angel Maria Villar trekt kandidatuur bij UEFA in

Door: redactie

6/09/16 - 22u28 Bron: Belga

Angel Maria Villar © afp.

Angel Maria Villar, voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF), heeft vandaag aangekondigd dat hij niet langer kandidaat is om de geschorste Michel Platini op te volgen als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA.

Villar is sinds de schorsing van Platini ad-interim UEFA-voorzitter en diende in juli zijn kandidatuur in om zijn tijdelijke job om te kunnen zetten in een voltijdse. Hoewel afgelopen vrijdag nog bekend werd gemaakt dat de drie kandidaten goedgekeurd zijn door het Review Comité van de FIFA, trekt de 66-jarige Spanjaard nu zijn kandidatuur in. Hij wil zich naar eigen zeggen op vraag van verschillende bestuurders voltijds blijven engageren voor de Spaanse voetbalbond, waarvan hij al sinds 1988 voorzitter is, en kiest ervoor om alles te zetten op zijn herverkiezing als Spaans bondspreses binnen enkele maanden.



Voor de voorzittersverkiezing van de UEFA, die plaatsvindt op 14 september in Athene, blijven dus enkel de Nederlander Michael van Praag en de Sloveen Aleksander Ceferin in de running. De meeste steun binnen de UEFA lijkt er op dit moment te zijn voor Ceferin. De Sloveen kan rekenen op stemmen van veel landen uit het oosten van Europa, de Scandinavische bonden, plus Ierland, Frankrijk en Duitsland.