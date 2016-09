UEFA verdeelt 150 miljoen onder 659 clubs na EK

Door: redactie

6/09/16 - 12u54 Bron: Belga

© reuters.

Een recordaantal van 659 clubs zal binnenkort een vergoeding ontvangen van de UEFA in het kader van het EK 2016 in Frankrijk. In totaal wordt 150 miljoen euro verdeeld onder de teams die spelers aan hun nationale ploeg hebben afgestaan.