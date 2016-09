Griezmann wil alleen weg bij Atlético als Simeone vertrekt

Door: redactie

Antoine Griezmann zal alleen een vertrek bij Atlético Madrid overwegen indien coach Diego Simeone weggaat. De Franse spits werd afgelopen transferperiode in verband gebracht met PSG en Manchester United. "Ik zal alleen twijfelen over mijn toekomst bij Atlético als Simeone naar PSG of een andere club gaat'', aldus Griezmann tegen het Franse tv-programma Telefoot.



Griezmann brak tijdens het afgelopen EK zijn contract bij Atlético Madrid open en staat nu tot medio 2021 vast. "Voordat ik bijtekende heb ik aan de trainer gevraagd of hij ook blijft. Dat bevestigde hij mij. Ik ben gelukkig in Spanje en ben er trots op dat ik zo populair ben bij de fans. PSG speelt op dit moment niet voor mij.''