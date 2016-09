"Müller is als een zwaan op schaatsen"

Door: redactie

5/09/16 - 14u31 Bron: AD.nl

Germany on Twitter The grace of a swan wearing ice skates, but he's just so darn effective! ❤️ #Müllered

video Het Twitteraccount van de Duitse voetbalbond DFB was gisteren heel eerlijk over Thomas Müller. Na zijn frommelgoal tegen Noorwegen (3-0) twitterde het Engelstalige account van de nationale ploeg: "De elegantie van een zwaan op schaatsen, maar hij is verdorie zo effectief!"