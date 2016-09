Zorgen om Franz Beckenbauer: openhartoperatie

© epa.

De Duitse voetballegende Franz Beckenbauer heeft het voorbije weekend een openhartoperatie ondergaan. Dat meldt Bild. Beckenbauer moest vorige week een afspraak in Zwitserland, waar hij producten van zijn Zuid-Afrikaanse wijngaard zou voorstellen, in extremis annuleren. Onmiddellijk deden geruchten de ronde dat de afzegging van Beckenbauer te maken had met het onderzoek dat het Zwitserse gerecht tegen hem voert in het kader van de toewijzing van het WK 2006.



De waarheid lag in een andere hoek. Beckenbauer bevindt zich momenteel in een ziekenhuis in zuid-Duitsland. 'Der Kaiser' onderging vorige zaterdag een openhartoperatie. Enkel zijn familie en enkele vertrouwelingen waren van de ingreep op de hoogte. Beckenbauer zou nog een tiental dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Komende zondag wordt de gewezen kapitein van de 'Mannschaft' 71 jaar.