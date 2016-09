Engeland met nieuwbakken coach Sam Allardyce in 95ste minuut voorbij 10 Slovaken

© reuters.

Het heeft de Engelsen bloed, zweet en tranen gekost, maar uiteindelijk hebben de troepen van nieuwbakken trainer Sam Allardyce hun eerste WK-kwalificatiematch tot een goed einde gebracht. Pas in de 95ste minuut kon Adam Lallana, de gevaarlijkste man bij de bezoekers, Engeland voorbij Slovakije schieten. Lallana maakte een schijnbeweging en vloerde doelman Kozácik met een lage schuiver tussen de benen.



Rode kaart Škrtel

In een teleurstellende eerste helft creëerden beide ploegen weinig grote kansen. Dusan Svento was dicht bij een goal voor Slovakije en aan de overzijde schoot Raheem Sterling een wenkende kans voorlangs. Na de pauze (58') pakte Martin Škrtel zijn tweede gele kaart en dat was het teken om het gaspedaal stevig in te duwen. De bezoekers versierden voldoende kansen om de score te openen, maar de beslissende treffer bleef lange tijd uit. In de slotfase keurde het scheidsrechterlijke trio een goal van Theo Walcott ten onrechte af en dus leek de 0-0 een feit. Tot Lallana toverde en de bezoekers naar de zevende hemel trapte. Voor de Engelsen is deze overwinning een enorme opsteker, zeker na de vroegtijdige en verrassende uitschakeling op het EK door IJsland.