Marie Rutsaert

4/09/16 - 20u17

video

Hoe houden vijf topspelers als Neymar, Dani Alves, Marcelo, Marquinhos en Paulinho zich bezig na een training met hun nationale ploeg? Ze vullen hun tijd blijkbaar met dansjes. En deze keer mochten we meekijken. Want ze deden de Running Man en dat moet dan gedeeld worden via sociale media. Het resultaat is grappig, maar de heren doen het toch net iets beter op het voetbalveld.