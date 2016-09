Mourinho houdt Schweinsteiger uit selectie Manchester United

Door: redactie

3/09/16 - 11u48 Bron: Belga

'Schweini' kreeg woensdag nog een heel mooie afscheid als Duits international na de gewonnen interland tegen Finland. © ap.

Europa League

Bastian Schweinsteiger is niet opgenomen in de selectie van Manchester United voor de groepsfase van de Europa League. De Duitse middenvelder hoort niet tot de groep van 27 spelers van wie de namen door José Mourinho zijn doorgegeven aan de UEFA. Schweinsteiger (32) speelde dit seizoen nog geen minuut onder Mourinho maar verkoos niettemin bij ManU te blijven en te vechten voor zijn plaats. Inmiddels moet hij wel meetrainen met de beloften. Manchester United treft in de groepsfase van de Europa League Feyenoord, Fenerbahce en Zorya Luhansk.