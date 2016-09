Wat een avond voor Besler: paar uur voor aftrap vader geworden en dan ook scoren

Door: redactie

3/09/16 - 11u20 Bron: ANP

Matt Besler. © pro shots.

Matt Besler vierde op bijzondere wijze de geboorte van zijn dochter. De Amerikaanse voetballer scoorde de eerste goal voor de VS tegen het nietige Saint Vincent en de Grenadines.

© EPA.

De hoogzwangere vrouw van Besler was pas over twee weken uitgerekend, dus was de speler van Kansas City afgereisd met de Amerikaanse selectie naar het Caribische eilandje. Enkele uren voor de aftrap van de interland uit de kwalificatiereeks voor het WK van 2018, kwam Beslers dochter al ter wereld.



"Ik kon het maar moeilijk verwerken allemaal. Ik had dolgraag bij de geboorte willen zijn, maar ik was evenzeer opgewonden en wilde voetballen." Besler wees de Amerikanen de weg met zijn eerste interlanddoelpunt. De VS scoorden daarna nog vijf keer. Met de zege van 6-0 deed de ploeg van bondscoach Jürgen Klinsmann goede zaken in de kwalificaties.