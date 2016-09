Messi pakte uit met héérlijke panna tegen Uruguay, maar mist duel tegen Venezuela

Thomas Lissens

2/09/16 - 19u38

video Lionel Messi, gisteren nog de enige doelpuntenmaker voor Argentinië in de 1-0 zege tegen Uruguay, zal de WK-kwalificatiewedstrijd van de Argentijnen van dinsdag tegen Uruguay moeten missen. De sterspeler sukkelt met een pubalgieblessure (overbelasting ter hoogte van de lies).

"Hij zal jammer genoeg niet kunnen spelen", opende Bauza. "We kunnen geen risico met hem nemen. We hebben overlegd met de dokter en het bleek onmogelijk. Hij moet even rust nemen."



Messi speelde donderdag 90 minuten tegen Uruguay. In het begin van de tweede helft nam hij Uruguay-winger Lodeiro te grazen met een heerlijke panna (zie video boven). Messi had eind juni, na het verliezen van de finale van de Copa América, nog zijn afscheid aangekondigd, maar kwam daar begin augustus op terug.



Argentinië staat na zeven speeldagen aan de leiding in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Messi en co tellen 14 punten, eentje meer dan Uruguay, Colombia en Ecuador.