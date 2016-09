Podolski neemt in maart tegen Engeland afscheid van de Mannschaft

Door: redactie

2/09/16

Lukas Podolski mag in maart volgend jaar in een oefeninterland tegen Engeland afscheid nemen van de Duitse nationale ploeg, zo maakte de Duitse Voetbalbond (DFB) vandaag bekend.

De 31-jarige aanvaller zette vorige maand een punt achter zijn interlandcarrière. Een officieel afscheid had hij woensdag tegen Finland moeten krijgen, maar wegens een enkelblessure kon hij niet aantreden. Die wedstrijd stond dan maar volledig in het teken van het afscheid van voormalig aanvoerder Bastian Schweinsteiger. Doelman Manuel Neuer nam intussen de aanvoerdersband over bij de wereldkampioen.



De oefeninterland in maart 2017 wordt de 130e interland voor Podolski.