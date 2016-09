17-jarige Donnarumma jongste doelman ooit bij Italië

Door: redactie

Gianluigi Donnarumma is gisteren de jongste doelman in de geschiedenis van de Italiaanse nationale ploeg geworden. De goalie van AC Milan viel in de vriendschappelijke oefeninterland in Bari tegen Frankrijk (1-3) bij de rust in voor veteraan Gianluigi Buffon. Met zijn 17 jaar, 6 maanden en 4 dagen werd hij zo de jongste doelman ooit in de Italiaanse kleuren.