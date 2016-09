Van een geslaagde rentree gesproken: Messi knalt Argentinië naar leiding

© epa.

video En of ze blij zijn in Argentinië dat Lionel Messi opnieuw voor de nationale ploeg uitkomt. De 'Vlo' toonde zich in zijn rentree meteen van goudwaarde door tegen Uruguay het winnende doelpunt te scoren. Door de 1-0 zege is Argentinië leider in de WK-kwalificatiegroep van Zuid-Amerika.

Met zijn winnende doelpunt bekroonde Messi zijn luidbejubelde rentree in de nationale ploeg. Twee maanden geleden kondigde hij nog ontgoocheld zijn afscheid van het Argentijnse elftal aan na de verloren finale in de Copa América tegen Chili (via strafschoppen). Daarna deed bijna het hele land een klemmend beroep op Messi om vooral niet te stoppen als international. Daar bleek de kleine baltovenaar niet ongevoelig voor.



"Vanaf het moment dat ik had gezegd dat ik niet meer voor Argentinië zou spelen, heb ik heel veel liefde en warmte ontvangen van landgenoten", liet Messi na afloop van het duel met Uruguay weten. "Daar ben ik hen heel dankbaar voor. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik mijn rentree heb gemaakt."

Messi bracht zijn record als Argentijns topscorer aller tijden op 56 doelpunten in zijn 114e interland. Met tien man - Dybala mocht gaan douchen na twee gele kaarten - hield Argentinië goed stand tegen Uruguay, dat na de rust vergeefs jacht maakte op de gelijkmaker.



Ook Luis Suárez, de aanvalsmakker van Messi bij Barcelona, kon zijn scorende vermogen niet aanwenden. Uruguay zakte naar de tweede plaats met dertien punten. Koploper Argentinië staat na zeven duels op veertien punten. Brazilië neemt de vijfde plek in met twaalf punten. De ploeg van de nieuwe bondscoach Adenor Leonardo Bacchi, beter bekend als Tite, versloeg in Quito op 2800 meter hoogte Ecuador met 3-0. Gabriel Jesus (19) maakte in de slotfase twee treffers. Neymar, die vorige maand met Brazilië de olympische titel veroverde, opende in de 70e minuut de score uit een strafschop.



Colombia en Chili

Colombia, dat België op de hielen zit op de FIFA-ranking, kende in Barranquilla weinig problemen met Venezuela, dat de wedstrijd met tien beëindigde na de uitsluitingen van Wilker Angel en Rolf Feltscher. Real-middenvelder James Rodriguez en Macnelly Torres zorgden voor de doelpunten. Bij Colombia verscheen Carlos Bacca aan de aftrap, de bezoekers brachten Roberto Rosales (ex-AA Gent) aan de aftrap. In de stand staat Colombia op de derde plaats.



Zuid-Amerikaans kampioen Chili was de grote verliezer van de speeldag. De Chilenen verloren met 2-1 uit bij Paraguay en zakken daardoor naar de zevende plaats. Oscar Romero (6.) en Paulo Da Silva (9.) zorgden al snel voor een 2-0 voorsprong, Arturo Vidal (37.) scoorde na 37 minuten tegen. Bij de bezoekers verscheen Francisco Gato Silva (ex-Club Brugge) aan de aftrap, de door Club uitgeleende aanvaller Nicolas Castillo bleef de hele wedstrijd op de bank.