Frankrijk dient Italië pijnlijke nederlaag toe, Portugal smeert Gibraltar forfaitcijfers aan

1/09/16 - 23u23 Bron: ANP

Martial © afp.

Het Franse voetbalelftal heeft Italië een pijnlijke nederlaag toegebracht. In Bari zegevierden de 'Haantjes' van bondscoach Didier Deschamps met 1-3.

Anthony Martial zette de verliezend finalist van het EK in de zeventiende minuut op voorsprong, maar Graziano Pellè bracht de 'Azzurri' al snel weer langszij. De spits van de Chinese club Shandong Luneng vormde de Italiaanse voorhoede met Éder in het 3-5-2-systeem dat de nieuwe bondscoach Giampiero Ventura hanteerde. Olivier Giroud bracht Frankrijk na een klein half uur opnieuw op voorsprong en in de slotfase besliste Layvin Kurzawa de wedstrijd. Bij Italië stond na rust de pas zeventienjarige Gianluigi Donnarumma onder de lat. Het toptalent van AC Milan mocht de 21 jaar oudere Gianluigi Buffon aflossen. Italië opent de WK-kwalificatie maandag tegen Israël, Frankrijk gaat een dag later naar Wit-Rusland.

In de eerste wedstrijd na het veroveren van de Europese titel heeft Portugal een makkelijke overwinning behaald tegen voetbaldwerg Gibraltar: 5-0. De Europees kampioen kwam in Porto pas in de slotfase echt op gang. Aanvaller Nani, die bij afwezigheid van de geblesseerde Cristiano Ronaldo was aangewezen als aanvoerder, tekende voor de eerste twee treffers. João Cancelo, Bernardo Silva en Pepe bouwden de voorsprong in de laatste twintig minuten verder uit. De ontmoeting in Porto gold als voorbereiding op de kwalificatie voor het WK in Rusland. Portugal begint dinsdag in en tegen Zwitserland.