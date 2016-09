Jan Vertonghen blijft rustig: "Tegen dit Spanje moeten spelen, is geen cadeau"

Door: Glenn Bogaert

1/09/16 - 22u51

0-2 tegen Spanje, het werd niet bepaald een blijde intrede voor Roberto Martínez. Zijn thuisland op alle vlakken beter dan onze Rode Duivels, die vroeg in het schooljaar nog heel veel huiswerk nodig hebben om klaar te zijn voor hun examen in Rusland 2018. Al komt de eerste zware toets tegen Cyprus er dinsdag wel al aan. Jan Vertonghen beseft dat het niet goed was vanavond en wil ook de komende- op papier kleine- opponent niet onderschatten.

"Het was een moeilijke wedstrijd voor ons, ook al waren we nochtans niet slecht begonnen. Het begin van de match was ons beste gedeelte. We wilden druk zetten, maar dat kwam er keer op keer niet uit en dan loop je er gewoon tussen. Dit was echt een lastige wedstrijd. Zij zijn natuurlijk wereldtop, in balbezit zelfs de beste van de wereld. We wilden daar veel fysiek tegenover zetten en in de duels komen, maar zijn daar jammer genoeg nooit toe gekomen. Dat is iets om naartoe te werken."



Verraderlijke verplaatsing

De verdediger van Tottenham weet wat nodig is om de trein op de rails te krijgen, al rest er niet veel tijd: "Als je jouw speelstijl als ploeg wil veranderen dan is dit Spanje als tegenstander geen cadeau. Het verschil in kwalteit is intrinsiek niet te groot, maar vandaag was het duidelijk wel te groot. Daar moeten we als ploeg nog aan werken en daar hebben we vooral wedstrijden voor nodig als deze. Cyprus? Laat ons hopen dat die minder sterk zijn ja. Al zullen de omstandigheden niet makkelijk en zwaar zijn als ik terugdenk aan twee jaar geleden. Ik herinner mij een slecht veld, een hoge temperatuur en dat we met heel veel geluk gewonnen hebben toen. We zullen goed moeten zijn om te winnen."