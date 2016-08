Sergio Ramos: "Zijn blij terug te kunnen keren na afgelasting vorig jaar"

Door: redactie

31/08/16 - 19u57 Bron: Belga

Sergio Ramos. © photo news.

Sergio Ramos, de kapitein van het Spaanse elftal, toonde zich vandaag aan de vooravond van de vriendschappelijke interland van Spanje tegen de Rode Duivels blij te kunnen terugkeren naar Brussel. "Ik ben blij dat we na de afgelasting van de wedstrijd van vorig jaar, na die verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs, hier kunnen terugkeren."

"We zijn blij hier te kunnen terugkeren", opende Ramos. "Nadat de wedstrijd vorig jaar (op 17/11) niet doorging, zijn we halsoverkop naar huis moeten terugkeren. Ik ben blij dat we nu de wedstrijd op deze voor het voetbal historische plaats, de Heizelvlakte, toch kunnen afwerken."



Spanje geraakte op het afgelopen EK niet verder dan de achtste finales en die teleurstelling is nog niet helemaal weggewerkt. "We hebben in Frankrijk niet goed gespeeld. De schuld lag niet bij de bondscoach van toen, maar bij ons. We moeten leren uit die mislukking."



De nieuwe bondscoach Julen Lopetegui bleef net als zijn voorganger de nadruk leggen op het team. "We hebben individueel, net als de Rode Duivels, uitstekende spelers. Maar dat telt niet. Ik wil een sterk, agressief team. We willen wedstrijden controleren en domineren, met als uitgangspunt het balbezit."



Bang van de Rode Duivels is Lopetegui dan ook niet. "Ik heb geen schrik, maar natuurlijk hebben jullie een topteam, met veel spelers uit de Premier League. Ik denk aan Hazard, De Bruyne, Lukaku enzovoort. Bovendien hebben jullie met Roberto Martinez een coach die ik erg hoog inschat."