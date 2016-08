Samir Nasri trekt op huurbasis naar Sevilla

Door: redactie

De Franse middenvelder Samir Nasri wordt door zijn club Manchester City voor de rest van het seizoen verhuurd aan het Spaanse Sevilla, winnaar van de laatste drie edities van de Europa League. Dat bevestigden beide teams op hun website.



Nasri was sinds 2011 aan de slag in het Etihad Stadium en won met de Citizens twee Premier League-titels en een League Cup. Voordien verdedigde hij de kleuren van Olympique Marseille en Arsenal. Onder de nieuwe City-coach Pep Guardiola kwam Nasri steeds minder aan spelen toe. Afgelopen weekend tegen West Ham speelde hij pas zijn eerste minuten van het lopende seizoen.



De 29-jarige Nasri speelde ook 41 interlands voor Frankrijk. Na enkele schandalen besloot hij in 2014 te stoppen als international.