TT: Transfer Lombaerts naar Anderlecht op dood spoor - Target paars-wit officieel rond met Genk

Door: redactie

31/08/16 - 15u19

TransferTalk Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin. Het is trouwens Deadline Day: transfers in ons land kunnen tot middernacht!

"David Luiz op weg naar Chelsea" Volgens verschillende Britse media staat David Luiz dicht bij een terugkeer naar Chelsea. De 'Blues' zouden zo'n 32 miljoen pond over hebben voor de Braziliaanse centrale verdediger. Luiz voetbalde tussen 2011 en 2014 al op Stamford Bridge, tot hij werd weggeplukt door PSG. Met die overgang was destijds om en bij de 50 miljoen pond gemoeid, wat van hem de duurste verdediger uit de geschiedenis maakt. Nu maakt hij dus wellicht opnieuw de omgekeerde beweging. Lees ook Herbeleef TT met de dubbelslag van Zulte Waregem en Anderlecht

Herbeleef TT met dolle transferdag op Anderlecht



Juventus leent Mame Thiam (ex-Zulte Waregem) uit aan PAOK De Senegalese aanvaller Mame Thiam wordt door het Italiaanse Juventus voor een seizoen uitgeleend aan de Griekse subtopper PAOK Saloniki, zo maakte de club bekend. De 23-jarige Thiam was afgelopen seizoen op uitleenbasis van Juve bij Zulte Waregem aan de slag. De spits liet er een goede indruk na en heel wat Belgische eersteklassers informeerden in het tussenseizoen dan ook naar zijn voorwaarden. Uiteindelijk koos Thiam voor een uitleenbeurt in Griekenland. Mame Thiam © belga.

Moeskroen haalt Trezeguet een jaar naar Le Canonnier De Egyptische international Mahmoud 'Trezeguet' Hassan wordt door vicekampioen RSC Anderlecht voor een seizoen uitgeleend aan Excel Moeskroen, zo maakte de Henegouwse club bekend. Trezeguet streek vorige zomer neer bij Anderlecht, maar kon in de hoofdstad nog niet overtuigen. Momenteel vertoeft de aanvallende middenvelder in Egypte met de nationale ploeg. Na zijn terugkeer zal Trezeguet officieel voorgesteld worden bij Moeskroen.



Bij Chelsea plukten Les Hurlus dan weer de jonge aanvaller Islam Feruz weg. De twintigjarige Schot wordt eveneens voor een seizoen gehuurd. Vorig seizoen werd hij door Chelsea een jaar bij het Schotse Hibernian ondergebracht. © photo news. OFFICIEL: @Trezeguet et Islam #Feruz ont signé à @ExcelMouscron #REM Infos sur https://t.co/QAzb01fR7C pic.twitter.com/PaS31zdxqh — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron)

Versterkingen trainen al mee Voorlopig is het vandaag nog niet de dag van Anderlecht. De deal met Lombaerts lijkt zoals al vermeld definitief te zijn afgesprongen. Brabec, die andere verdediger die mocht rekenen op interesse uit de hoofdstad, zette dan weer zijn handtekening bij concurrent Racing Genk. Dag en nacht verschil dus met de voorbije dagen, toen het transfers leek te regenen in het Astridpark. Jongste aanwinsten Massimo Bruno en Hamdi Harbaoui tekenden vandaag al present op training bij paars-wit. First training of Massimo Bruno & Hamdi Harbaoui ! #RSCA pic.twitter.com/4ZbDdH7KgW — RSC Anderlecht (@rscanderlecht)

Nasri op uitleenbasis naar Sevilla Manchester City leent Samir Nasri dit seizoen uit aan FC Sevilla. De winnaar van de laatste drie edities van de Europa League troeft zo Besiktas af in de strijd om de Franse spelmaker. Dat bevestigden beide teams op hun website. Eerder vandaag raakte vanuit het kamp van Manchester City ook al bekend dat Wilfried Bony (Stoke City) en Joe Hart (Torino FC) het komende seizoen worden uitgeleend. ¡@SamNasri19 bienvenido al #SevillaFC! ¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/jrwzK7iN0B — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC)

Jonge Belg naar Charleroi Nadat hij de jeugdreeksen bij Standard en Racing Genk doorliep en heel even bij Sint-Truiden verpoosde, zet Gaëtan Hendrickx zijn krabbel onder een contract van twee jaar met twee jaar optie bij Charleroi. De 21-jarige speler komt het best uit de verf als verdedigende middenvelder en heeft al enkele selecties bij de nationale jeugploegen op zak. @HendrickxGaetan signe un contrat de 2 ans + 2 en option. Bienvenue @SportCharleroi. pic.twitter.com/ydjMvr0koE — Mehdi Bayat (@MehdiBayat79) Wed Aug 31 00:00:00 MEST 2016

Jordy Croux maakt de stap naar de Eredivisie Jordy Croux verlaat de Nederlandse tweedeklasser MVV en gaat aan de slag bij eersteklasser Willem II. In Tilburg ondertekende de 22-jarige winger een contract voor drie seizoenen, met optie voor nog een vierde jaar. Dat maakte Willem II vandaag bekend.



"Ik hoop veel speelminuten te verzamelen in dit mooie tenue. Ik was toe aan de stap van de eerste divisie naar de Eredivisie", aldus de linksvoetige Croux, die het liefst speelt op de rechterflank. "Daar wil de trainer me ook graag laten spelen. Ik kan zowel voorzetten geven als naar binnen trekken en op doel schieten." Bij Willem II krijgt het Genkse jeugdproduct rugnummer 14. Aanvaller Jordy Croux tekent voor 3 seizoenen bij Willem IIhttps://t.co/flwtLotS2A pic.twitter.com/TXcfEZMmIx — Willem II (@WillemII) Wed Aug 31 00:00:00 MEST 2016

Racing Genk is rond met Brabec De Limburgers zijn de concurrent uit Anderlecht te slim af in het dossier rond Jakub Brabec. De 24-jarige verdediger leek op weg naar het Astridpark, maar talmde volgens Slavia Praag waarop Brabec koers zette naar de Luminus Arena. De Tsjech tekent een contract van vier jaar met optie bij Racing Genk dat zo zijn opvolger voor Christian Kabasele beet heeft. Brabec zal het rugnummer 2 dragen.



Brabec is een jeugdproduct van Sparta Praag en speelde sinds zijn debuut in maart 2012 96 wedstrijden voor de Tsjechische recordkampioen. Tussendoor speelde hij ook drie seizoenen bij Viktoria Zizkov en werd hij één seizoen uitgeleend aan Brno. De verdediger maakte in maart van dit jaar zijn debuut bij het Tsjechisch nationaal elftal in een vriendschappelijk duel met Zweden (1-1). Anderlecht volgde de verdediger ook al een tijdje, maar werd in laatste instantie afgetroefd door de Genkenaars. Jakub Brabec is een Genkie. #krcgenk https://t.co/1gp6sPmYpX — KRC Genk (@KRCGenkofficial) Wed Aug 31 00:00:00 MEST 2016

Pocognoli traint eerste keer mee bij nieuwe ploeg Gisteren werkte Sébastien Pocognoli nog een training af met maatje Nacer Chadli bij West Bromwich Albion, maar vandaag staat de rechtsachter al op het veld van zijn nieuwe club. Brighton, club uit de Engelse Championship, leent onze landgenoot van de Premier League-club en is daar duidelijk heel tevreden mee getuige de eerste beelden van de Belg op het trainingsveld. "Hij is het type kwaliteitspeler die we al aan de ploeg wilden toevoegen en we kijken ernaar uit om met hem samen te werken", vertelde trainer Chris Hughton. New #BHAFC signing @spocognoli15 trained with his new team-mates this morning. #DeadlineDay pic.twitter.com/pifFfb2abZ — BHAFC (@OfficialBHAFC) Wed Aug 31 00:00:00 MEST 2016

STVV verwelkomt Cuevas opnieuw Bij STVV maken ze een klein vreugdesprongetje, want Cristian Cuevas wordt opnieuw een jaar geleend van Chelsea. De 21-jarige Chileen zegt alvast tevreden te zijn met zijn terugkomst naar Stayen. "Ik denk dat ik de juist beslissing heb gemaakt. Het is een goed team voor een jonge speler om je carrière op te starten."

Joe Hart dit seizoen uitgeleend aan Torino Wat al langer in de lucht hing, is nu ook bevestigd: de Engelse doelman Joe Hart wordt voor een seizoen door Manchester City uitgeleend aan het Italiaanse Torino FC. Dat meldt de ploeg van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne op haar website. Bij de Citizens paste de Engelse nationale doelman niet meer in de plannen van coach Pep Guardiola. Eerder had de club daarom al Claudio Bravo overgenomen van Barcelona. Joe Hart has joined @TorinoFC_1906 on a season-long loan - good luck in Italy, Joe ¿¿



Read: https://t.co/j5HP5FHM0U pic.twitter.com/25aPgYvJ9V — Manchester City (@ManCity)

Maciel weg bij Moeskroen

De Portugese aanvaller Frédéric Maciel verlaat eersteklasser Excel Moeskroen en keert terug naar Portugal, waar hij een contract voor twee seizoenen ondertekende bij Moreirense. De 22-jarige aanvaller streek vorige zomer in Henegouwen neer, maar kon er zich niet doorzetten. In zeventien wedstrijden vond hij geen enkele keer de weg naar de netten. Frederik Maciel (l) © belga.

Transfer Lombaerts naar Anderlecht op dood spoor Het ziet ernaar uit dat Anderlecht naast Nicolas Lombaerts zal grijpen. Anderlecht wil maximum 2 miljoen euro geven, maar Zenit Sint-Petersburg vraagt meer. De kloof tussen vraag en aanbod is enorm. De kans dat Lombaerts (31) nog afzakt naar Anderlecht is dan ook miniem - de deal zit volgens onze Anderlechtwatcher Niels Vleminckx op een dood spoor. De deal tussen Anderlecht en Lombaerts zit op een dood spoor. Kloof tussen vraag en aanbod is enorm. Dadelijk details op HLN.be — Niels Vleminckx (@NielsVleminckx) Wed Aug 31 00:00:00 MEST 2016 © photo news.

Vagner Love als held onthaald bij Alanyaspor

De Braziliaanse ex-international Vagner Love (32) zet na een kort en mislukt avontuur bij AS Monaco zijn carrière voort bij de Turkse eersteklasser Alanyaspor, waar hij een contract voor twee seizoenen ondertekende. Geheel volgens de Turkse traditie werd de aanvaller dinsdagavond op de luchthaven verwelkomd door honderden uitzinnige fans. Vagner Love speelde nog maar sinds januari voor Monaco, maar kon er geen potten breken. In twaalf competitiewedstrijden trof hij er slechts vier keer raak. De twintigvoudig international is vooral bekend van zijn periode bij CSKA Moskou, waarmee hij de UEFA Cup won in 2005. What. Vagner Love at Alanyaspor. pic.twitter.com/4h5lywQaKU — Fener Int (@fenerint) Tue Aug 30 00:00:00 MEST 2016

It¿s a new day and I look forward to a new exciting challenge ¿¿ — Wilfried Bony (@wilfriedbony) Wed Aug 31 00:00:00 MEST 2016 Bony naar Stoke City

Wilfried Bony komt bij Manchester City niet voor in de plannen van Pep Guardiola en vertrekt op huurbasis naar Stoke City. De 27-jarige Ivoriaan scoorde van 2011 tot 2013 aan de lopende band voor Vitesse. Daarna vertrok hij naar Swansea City, dat hem in januari 2015 voor 32 miljoen euro verkocht aan Manchester City. Daar kon hij echter nooit overtuigen. Bij Stoke City wordt Bony ploeggenoot van onze landgenoot Thibaud Verlinden (17), die bij de U23 speelt. © photo news.

Het gonst van bedrijvigheid op Standard

Aleksandar Pesic (23) is net als Vázquez ook een - haalbaarder - target. De Servische spits van Toulouse meet 1m90 en was gisteren in gesprek met de Luikse directie. Hij is bij Toulouse door de komst van Toivonen pas vierde keuze en wil elders aan de bak komen. Standard polste ook Yacine Bammou (24) van Nantes. Voorlopig lijkt Pesic het meeste kans op slagen te hebben.



Ook Wallyson Mallman (22) blijft op de radar van de Rouches. De Braziliaanse middenvelder van Sporting Lissabon werd het voorbije seizoen uitgeleend aan Nice en zoekt nu opnieuw naar een club waar hij speelminuten kan krijgen.



Ook met Adrien Hunou (22) lopen gesprekken. Alleen lijkt het dossier van de middenvelder van Rennes geen goed einde te krijgen.



William Vainqueur blijft een optie, maar de Fransman weegt ook andere aanbiedingen af. Aan uitgaande zijde hoopt Standard nog een oplossing te vinden voor Badibanga (Roda?), Achaoui en mogelijk ook Dino Arslanagic. Voor die laatste vertoont Moeskroen vage interesse. Aleksandar Pesic © photo news.

Sissoko verlaat Franse selectie om transfer naar Tottenham af te ronden De Franse nationale ploeg is vandaag zonder middenvelder Moussa Sissoko vertrokken naar Bari waar ze het morgenavond opnemen tegen Italië. De 27-jarige middenvelder kreeg toestemming van bondscoach Didier Deschamps om de selectie te verlaten, zodat hij zijn transfer kan afronden. Dat maakte de Franse Voetbalbond (FFF) bekend. Sissoko is na een sterk EK al een tijdje op zoek naar een nieuwe werkgever. Met Newcastle United tuimelde hij vorig seizoen uit de Premier League en de 44-voudige international heeft geen zin in een verblijf in The Championship.



Inter Milaan, Everton en West Bromwich Albion tonen al een tijdje interesse, maar volgens het Britse Sky Sports is Sissoko op weg naar Londen om er te tekenen bij Tottenham Hotspur. Volgens Sky legt de club van Jan Vertonghen, Mousa Dembélé en Toby Alderweireld liefst 35 miljoen euro op tafel voor Sissoko. © afp.

Concurrent Depoitre weg

De Turkse landskampioen Besiktas heeft zich versterkt met de Kameroense aanvaller Vincent Aboubakar. De 24-jarige international wordt tot het einde van het seizoen geleend van FC Porto. Bij Porto scoorde Aboubakar de voorbije seizoenen 17 doelpunten in 42 wedstrijden. Door de komst van Laurent Depoitre werd hij echter overbodig bij de club.

Tussendoor rondde Besiktas ook nog de komst van Gökhan Inler af. De 32-jarige Zwitserse international komt over van de Engelse landskampioen Leicester City en ondertekende aan de oevers van de Bosporus een contract voor drie seizoenen. Bij Leicester mocht de middenvelder vertrekken nadat hij de concurrentiestrijd had verloren met de Engelse international Danny Drinkwater. Vincent Aboubakar (L) © afp.

Fenerbahçe haalt met Sow nog meer aanvallende versterking

De Turkse vicekampioen Fenerbahçe huurt de Senegalese aanvaller Moussa Sow voor een seizoen van Al Ahli, een club uit Dubai. Voor de dertigjarige Senegalese international is het een terugkeer naar Istanboel, want voor zijn avontuur in de woestijn van Dubai lag hij al drie jaar onder contract bij Fener. De club uit Istanboel haalde in het tussenseizoen al heel wat aanvallende versterking binnen om de concurrentie aan te gaan met de Nederlander Robin van Persie. Gisteren zette Jeremain Lens al zijn krabbel onder een huurovereenkomst voor een seizoen. De Nederlander komt over van Sunderland. © epa.

Galatasaray huurt Kolbeinn Sigthorsson

De Franse eersteklasser Nantes, de club van ex-Anderlechtenaar Guillaume Gillet, leent de IJslandse aanvaller Kolbeinn Sigthorsson tot het einde van het seizoen uit aan de Turkse topclub Galatasaray, waar hij ploegmaat wordt van Luis Pedro Cavanda en Jason Denayer. De voormalige aanvaller van Ajax kon bij Nantes niet altijd op een basisplaats rekenen. Met IJsland was de 26-jarige Sigthorsson begin deze zomer aan de slag op het EK in Frankrijk, waar ze verrassend de kwartfinales haalden. Galatasaray betaalt 700.000 euro om de IJslander te huren. In de overeenkomst werd ook een aankoopoptie voor 3,8 miljoen euro opgenomen. © photo news.

Standard polst Vázquez

Standard staat nog voor een drukke laatste dag van de transferperiode. De Rouches tastten gisteren een vijftal pistes af en willen vandaag minstens drie deals afronden. Víctor Vázquez (29) is één van de spelers die gepolst werd. De ex-Bruggeling speelt tegenwoordig voor het Mexicaanse Cruz Azul. Standard nam contact met hem op, maar het wordt geen eenvoudige opgave om de Spanjaard terug naar België te halen. De speler heeft oren naar het royale voorstel van de Luikenaars. Cruz Azul wil ook meewerken, maar het wordt een race tegen de klok om de transfer nog voor het einde van de deadline rond te krijgen. © belga.

Carcela kiest voor Granada en niet voor Club

Dan toch géén Mehdi Carcela (27) voor Club Brugge. Hoewel de flankaanvaller zijn woord had gegeven aan Michel Preud'homme, liet hij zich door zijn Spaanse vader overhalen om alsnog voor Granada te kiezen. Streep door de rekening voor blauw-zwart, dat nu nog tot middernacht heeft om eventueel een andere meerwaardespeler te vinden.



Waarom Carcela precies Club Brugge liet vallen, leest u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken. © epa.

Pocognoli zoekt andere oorden op

Linksachter Sebastien Pocognoli (29) ruilt de Premier League in voor The Championship. De gewezen Rode Duivel verlaat West Bromwich Albion en slaat zijn tenten op bij Brighton & Hove Albion, op dit moment achtste in de Engelse tweede klasse. Pocognoli, die overbodig was bij WBA, wordt uitgeleend. One Belgian less in the PL: Sebastien Pocognoli has joined Brighton. pic.twitter.com/jFGSiZ4oWv — Kristof Terreur (@HLNinEngeland) Wed Aug 31 00:00:00 MEST 2016

KVO denkt aan Conte, Locigno naar Nederland

Het huiswerk van KV Oostende is al een tijdje zo goed als afgerond, toch mag er vandaag nog enige beweging verwacht worden. Op uitgaand vlak heeft de kustploeg eindelijk onderdak gevonden voor Sébastien Locigno (20), die sinds zijn komst in 2014 nauwelijks aan spelen is toegekomen. Locigno trekt naar het Nederlandse Go Ahead Eagles, momenteel gedeeld laatste in de Eredivisie met één punt.



En de kans is groot dat Go Ahead ook nog een tweede overbodige speler van Oostende overneemt. Yannick Loemba (26) sprak eerder deze week met OH Leuven, maar die gesprekken leidden voorlopig tot niets. De kans is groter dat Loemba vandaag net als Locigno zijn handtekening plaatst in Deventer.



Daarnaast hoopt KVO vandaag ook nog op de komst van Ibrahima Conte (Anderlecht), al moet Oostende in dat geval eerst nog een extra speler zien kwijt te geraken. Franck Berrier (32) bijvoorbeeld, wiens riante loonbrief niet langer in proportie is met de speelminuten die hij maakt in de Versluys Arena. Mocht Oostende Berrier vandaag alsnog van de hand kunnen doen, is de komst van de 25-jarige Conte meteen ook weer bespreekbaar. Ibrahima Conte © belga.

Udinese wil Foket

Na de overgang van Sven Kums zou Udinese nu verregaande interesse hebben voor Thomas Foket (21). Volgens Italiaanse bronnen willen de Bianconeri de belofte-international voor één jaar huren, met een stevige aankoopoptie. Foket kan rekenen op de belangstelling van nog twee Italiaanse clubs: Genoa en Torino. Tijdens de wintermercato nam ook Galatasaray al contact op; Foket mocht toen niet weg. Ook nu is het zeer de vraag of AA Gent zal meewerken aan een transfer. © belga.

Nieuw contract voor Van der Bruggen?

Een nieuwe wending in het dossier van Hannes Van Der Bruggen (23). De middenvelder zat gisteren rond de tafel met de clubleiding, die hem een nieuw contract tot 2019 voorschotelde. Het jeugdproduct vroeg bedenktijd - zijn huidige overeenkomst loopt na dit seizoen af. Van Der Bruggen stuurde maandag in een videoboodschap nog aan op een transfer. KV Kortrijk en Zulte Waregem volgen zijn situatie aandachtig. © belga.

Gent gokt met Rabiu

Sporting Lissabon liet hem gratis vertrekken. PSV ontbond vroegtijdig zijn contract. En voor hij bij Kilmarnock eens in elkaar zakte, flopte Ibrahim Rabiu (25) bij Celtic. Toch moet de kleine Nigeriaan - amper 1m68! - bij AA Gent dirigent Sven Kums doen vergeten. Van een gok gesproken.



HIER meer daarover! © belga.

Genk snoept Brabec af van Anderlecht

Anderlecht leek Jakub Brabec (24) zo goed als beet te hebben, maar Racing Genk gaat nu aan de haal met de Tsjechische verdediger. Herman Van Holsbeeck heeft nog tot klokslag 12 uur vannacht om één of twee verdedigers te vinden. Het licht voor Nicolas Lombaerts (31) staat op oranje - maar kán paars-wit wel doorrijden?



HIER meer daarover! © photo news.

Denayer weer naar Galatasaray

Voor Jason Denayer (21) is eindelijk een einde gekomen na weken van onzekerheid. Manchester City leent de verdediger opnieuw voor één seizoen uit aan het Turkse Galatasaray. Begin deze week wilde de Engelse topclub plots niets meer weten van een nieuwe uitleenbeurt, maar gisteravond vloog het management van Denayer plotsklaps naar Manchester om vervolgens door te reizen naar Istanboel. De Belgische verdediger landde normaal gezien vanochtend al op Atatürk Airport, waarna de medische keuring normaliter geen roet meer in het eten zal strooien. De Nederlandse hoofdtrainer Jan Olde Riekerink drong al weken aan op de komst van de Rode Duivel en ook Denayer had zijn zinnen gezet op Galatasaray. Het Engelse Sunderland meldde zich in extremis nog voor de centrale verdediger, maar viste achter het net. Denayer ligt nog tot de zomer van 2020 onder contract bij City. © photo news.

Konoplyanka: Schalke

Schalke 04 heeft zich versterkt met de Oekraïense international Yevhen Konoplyanka versterkt. De 26-jarige winger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Spaanse Sevilla. Daarna heeft Schalke een aankoopoptie. Konoplyanka speelde slechts één seizoen voor Sevilla. In juli 2015 plukte de Europa League-winnaar hem weg bij zijn jeugdclub Dnipro Dnipropetrovsk. Bij Schalke moet de 56-voudige international de naar Manchester City vertrokken Duitser Leroy Sané doen vergeten. © photo news.

Witsel vliegt naar Turijn

Volgens de RTBF heeft Axel Witsel gisteren het trainingskamp van de Rode Duivels verlaten om naar Turijn te vliegen. Bij Juventus zou de middenvelder van Zenit Sint-Petersburg vandaag zijn medische testen afleggen en proberen tot een persoonlijk akkoord te komen met de Italiaanse landskampioen. Zijn entourage wilde dit gisteravond laat bevestigen noch ontkennen. Het lijkt alvast wel duidelijk dat een deal er zit aan te komen. © photo news.

Akkoord met Osaguona

KV Mechelen bereikte gisteren een akkoord met de Nigeriaan Christian Ighodaro Osaguona. Hij tekent een contract van één jaar met optie op een bijkomend seizoen. De aanvaller - die vorige week slaagde voor zijn medische testen - verbrak eind vorig seizoen zijn contract bij Raja Casablanca door wanbetalingen en is nog niet vrijgegeven door de FIFA. Voorlopig is hij dus niet speelgerechtigd. Bij Malinwa hopen ze dat hij binnen de vier weken toestemming krijgt van de FIFA om te kunnen debuteren. Christian Ighodaro Osaguona a marqué le 100e but du Raja Casablanca au Derby casablancais contre le Wydad pic.twitter.com/Y5mqx407TQ — Mountakhab.ma (@Mountakhabma) Mon May 09 00:00:00 MEST 2016