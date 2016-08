Rooney blijft aanvoerder bij de Engelse nationale ploeg

Door: redactie

De nieuwe Engelse bondscoach Sam Allardyce heeft zijn vertrouwen uitgesproken in Wayne Rooney. "Wayne was een voortreffelijke aanvoerder van Engeland. De manier waarop hij deze rol vervulde maakte het voor mij makkelijk hem te vragen of hij verder wil", meldde Allardyce op de website van de Engelse voetbalbond FA. Rooney nam de aanvoerdersband in 2014 over van Steven Gerrard.