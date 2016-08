TT: duurste transfer ooit in België geland op Zaventem, Stanciu legt nu medische testen af

Door: redactie

29/08/16 - 10u19

Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Ferber naar Moeskroen?

Roman Ferber (23) staat dicht bij een transfer naar Moeskroen. De aanvaller komt bij Charleroi maar met mondjesmaat aan spelen toe en hoopt op Le Canonnier op meer minuten. De Bosniër Daniel Graovac (23, Mostar) wordt vandaag op de club verwacht om de deal af te ronde. Roman Ferber (r) © belga.

Recordtransfer Stanciu geland op Zaventem De duurste transfer ooit in de Jupiler Pro League heeft vandaag voet op Belgische bodem gezet. Nicolae Stanciu landde deze ochtend op de luchthaven van Zaventem om meteen koers te zetten naar Neerpede waar de Roemeen zijn medische testen zal afleggen voor Anderlecht. Door de 23-jarige Stanciu voor maar liefst 7,5 miljoen euro - een bedrag dat zelfs tot 9,5 miljoen kan oplopen - weg te plukken bij Steaua Boekarest haalde paars-wit gisteren staalhard uit op de transfermarkt. Nu richt Herman Van Holsbeeck zijn vizier op een versterking voor de achterhoede. #Stanciu op Zaventem, naast zijn makelaar. Nu medische testen en contract tekenen op Anderlecht. pic.twitter.com/WfDIv4Uyyb — Niels Vleminckx (@NielsVleminckx) Mon Aug 29 00:00:00 MEST 2016

Spurs willen Isco Nu duidelijk is dat Real Madrid geen zin heeft om James Rodriguez te laten gaan, lijkt het er meer en meer op dat Isco uit de Spaanse hoofdstad zal vertrekken. Tottenham Hotspur is volgens de Mirror erg geïnteresseerd in de Spaanse middenvelder en wil de speler voor een jaar huren. De Londense club zou een optie hebben om Isco de komende zomer definitief over te nemen. © getty.

Genk informeert naar Jans Racing Genk hoopt zich in de laatste dagen van de transferperiode nog te versterken met een rechtsachter. Clinton Mata van Charleroi staat boven aan het lijstje, maar Genk nam de laatste dagen ook contact op met de entourage van Laurent Jans, de rechtsback van Waasland-Beveren. Jans is een 24-jarige Luxemburger die sinds vorig jaar aan de slag is op de Freethiel. Hij is ook international bij Luxemburg. Naast een rechtsachter en een middenvelder wil Genk ook nog een extra centrale verdediger aantrekken. © belga.

Grap? OHL wil Cordaro Tot slot dacht Zulte Waregem dit weekend aan een grap toen... OH Leuven informeerde naar de voorwaarden van Alessandro Cordaro (30). De vleugelaanvaller is basisspeler onder Dury, waardoor het enorm vreemd is dat een club uit eerste klasse B hem dacht te kunnen wegplukken. Essevee lachte de interesse dan ook weg. © photo news.

Marrone wil naar Essevee, nieuw bod op Van Der Bruggen afgewezen Hannes Van Der Bruggen. © belga. De trainingsfaciliteiten aan de Gaverbeek én Francky Dury hebben vrijdag, tijdens Luca Marrone's bezoek aan Zulte Waregem, een grote indruk gemaakt. In die mate zelfs dat het jeugdproduct van Juventus zijn club heeft laten weten dat hij graag op uitleenbasis naar Essevee wil. Met de Italiaan, die zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan, zou Zulte Waregem snel tot een vergelijk kunnen komen, maar de onderhandelingen met Juventus verlopen moeizamer. Op dit moment is er nog een financiële kloof. Toch zijn bronnen die nauw bij het dossier betrokken zijn, optimistisch over een goeie afloop.



Bij die andere transferprioriteit, Hannes Van Der Bruggen van AA Gent, boekt Essevee minder vooruitgang. Een nieuw (verhoogd) bod heeft AA Gent-manager Michel Louwagie afgelopen weekend van tafel geveegd. Het is maar de vraag of het nog tot een deal komt. AA Gent is nu alvast van plan om met Van Der Bruggen rond de tafel te zitten om zijn aflopende overeenkomst te verlengen, maar de speler zelf wilde graag andere lucht opsnuiven. Het valt dus te betwijfelen of Van Der Bruggen überhaupt wíl bijtekenen. Luca Marrone. © photo news.