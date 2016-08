TT: Bruno én Harbaoui op weg naar Anderlecht, Okaka 5 jaar naar Watford en ook Sylla naar Engeland

Door: redactie

29/08/16 - 20u47

© belga.

TransferTalk Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Transfer Okaka is rond

De kogel is door de kerk: Anderlecht ziet zijn overbodige aanvaller Stefano Okaka (27) naar Engeland verkassen. De Italiaanse targetspits trekt voor vijf jaar naar Watford en even was er sprake van hetzelfde lot als Sven Kums. We spreken dan over een uitleenbeurt aan het Italiaanse Udinese. Het is echter lang niet zeker of die verhuur aan de club uit zijn thuisland er ook effectief komt.

OFFICIAL: #watfordfc have signed Stefano Okaka on a five-year deal. More: https://t.co/9jnUk3y82y pic.twitter.com/Olso2Crrnm — Watford FC (@WatfordFC) Mon Aug 29 00:00:00 MEST 2016

Zulte Waregem denkt aan Teixeira In tegenstelling tot vorig seizoen oogt de defensie van nummer twee in de Jupiler Pro League Essevee solide, maar desondanks kijkt de ploeg van Francky Dury toch uit naar een bijkomende opportuniteit om de verdediging te stofferen. En daarbij denken de West-Vlamingen aan een oude bekende: Jorge Teixeira. De 30-jarige Portugese centrale verdediger kent u nog van bij Standard en is momenteel aan de slag bij het Engelse Charlton Athletic. © photo news.

Sylla verlaat paars-wit voor QPR Het houdt maar niet op in het Astridpark want daar is de volgende transfer al, weliswaar een uitgaande dit keer. Idrissa Sylla verlaat Anderlecht voor het Engelse Queens Park Rangers uit de Championship of tweede klasse. De 25-jarige spits uit Guinee was in Brussel voornamelijk bankzitter, maar pikte als invaller geregeld zijn doelpuntje mee. Sylla droeg sinds begin 2015 het shirt van de 33-voudige landskampioen en kwam eerder uit voor Zulte Waregem. Vorig seizoen scoorde hij voor Anderlecht 7 competitietreffers in 30 wedstrijden. Dit seizoen maakte hij er 2 in 4 aantredens. © photo news.

Harbaoui op weg naar Anderlecht

Anderlecht is nog lang niet uitgeshopt. Volgens onze bronnen maakt Hamdi Harbaoui dan weer de omgekeerde beweging van Udinese naar Anderlecht. De Tunesische ex-spits van Sporting Lokeren staat heel dicht bij paars-wit. © belga.

Okaka via Watford naar Udinese?

Weet Stefano Okaka dan toch nog zijn transfer naar het buitenland te versieren. Volgens Engelse bronnen wordt de Italiaanse spits van Anderlecht momenteel medisch getest bij het Engelse Watford, de club van Christian Kabasele, waarna hij net als Sven Kums zal worden uitgeleend aan Udinese. © photo news.

Palermo haalt transfervrije Diamanti terug naar Italië

Bij Palermo heeft de offensieve middenvelder Alessandro Diamanti een contract ondertekend voor twee seizoenen, plus een optie voor nog een seizoen. De 33-jarige Diamanti was transfervrij nadat zijn contract bij het Chinese Guangzhou Evergrande eind juni was afgelopen. Eerder verdedigde Diamanti in Italië de kleuren van onder meer Livorno, Brescia, Bologna, Fiorentina en Atalanta en in de Engelse Premier League die van West Ham en Watford. Hij behaalde 17 caps voor Italië en was erbij op Euro 2012, toen Italië de finale haalde (en die met 4-0 verloor van Spanje). © epa.

Leyton Orient stelt Teddy Mezague voor De Fransman Teddy Mezague was einde contract bij Moeskroen en moest dus op zoek naar een nieuw avontuur. Met het Engelse Leyton Orient - club uit de Football League Two, de derde klasse in Engeland - heeft de 28-jarige verdediger nu zijn nieuw avontuur ook beet. SIGNING: Orient complete Mezague deal - https://t.co/U2ADdiw6D8 #LOFC pic.twitter.com/GU8mKZ3IiF — Leyton Orient (@leytonorientfc) Mon Aug 29 00:00:00 MEST 2016

"Massimo Bruno op uitleenbasis naar Anderlecht" Volgens het Duitse Bild strijkt Massimo Bruno dit seizoen weer neer in het Astridpark. De flankspeler die tusssen 2011 en 2014 al voor Anderlecht aan de bak kwam, kon op niet al te veel speelminuten rekenen bij zijn huidige club RB Leipzig. Onze landgenoot roept dus een uitleenbeurt naar zijn voormalige club in als reddingsboei, maar tot een definitieve overeenkomst lijken beide ploegen niet meteen te komen. Volgens het Duitse dagblad nam Bruno deze ochtend al afscheid van de spelersgroep om zo snel mogelijk zijn medische testen af te handelen bij Anderlecht. © belga.

Marrone dicht bij Zulte Waregem

De Italiaan Luca Marrone (26) legt morgen medische tests af bij Zulte Waregem. Zonder ongelukken huurt Essevee de speler, die zowel in de verdediging als op het middenveld uit de voeten kan, voor één seizoen van Juventus. Marrone raakte afgelopen vrijdag overtuigd na een bezoek aan het trainingscomplex van de West-Vlamingen. Luca Marrone © photo news. © photo news.

Alcácer medisch gekeurd bij Barcelona

Niets lijkt de overgang van Francisco 'Paco' Alcácer naar FC Barcelona nog in de weg te staan. De 22-jarige spits doorstond vandaag zijn medische keuring bij Barça, schrijft de Spaanse sportkrant Marca. Valencia, de club waar Alcácer sinds achtste voor speelde, ontvangt een bedrag van 30 miljoen euro. Mogelijk wordt ook Barcelona-aanvaller Munir El Haddadi (20) in de deal betrokken en maakt hij de stap naar Mestalla.



Voordat Alcácer zich meldt bij de nationale ploeg van Spanje zou hij zijn contract nog ondertekenen en gepresenteerd worden. Alcácer scoorde in 13 interlands voor Spanje 6 keer. Voor zijn club Valencia maakte hij 43 treffers in 123 duels © afp. © epa.

Boufal voor véél geld naar Premier League

Southampton heeft zich verzekerd van de handtekening van Sofiane Boufal. De Marokkaans international komt voor een bedrag van ruim 20 miljoen euro over van het Franse Lille OSC. De 22-jarige aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller tekende een contract voor vijf seizoenen in het zuiden van Engeland. Boufal debuteerde op 26 maart van dit jaar voor de nationale ploeg van Marokko. #SaintsFC is delighted to announce the signing of Sofiane Boufal on a five-year contract! ¿¿ #SaintSofiane https://t.co/mhg9L1sXWL — Southampton FC (@SouthamptonFC) Mon Aug 29 00:00:00 MEST 2016

Armenteros terug naar Heracles

Samuel Armenteros (26) keert terug naar de Nederlandse eersteklasser Heracles Almelo. De Cubaanse Zweed zat zonder club, nadat hij in mei was vertrokken bij FK Qarabag uit Azerbeidzjan. De aanvaller speelde tussen 2009 en 2013 ook al in het zwart-wit van Heracles. In honderd competitieduels maakte hij 26 doelpunten. Een Belgisch avontuur bij Anderlecht liep vervolgens op niets uit. De recordkampioen verhuurde hem aan Feyenoord en Willem II, voordat Armenteros vorig jaar naar Azerbeidzjan vertrok. © anp.

Lescott strijkt neer in Griekenland

De Engelse verdediger Joleon Lescott heeft in Griekenland een nieuwe werkgever gevonden. De 26-voudige international gaat aan de slag bij AEK Athene. Lescott, net 34 jaar geworden, ondertekende een contract voor twee seizoenen in de Griekse hoofdstad.

De verdediger begint bij AEK Athene aan zijn eerste buitenlandse avontuur. Lescott speelde in Engeland voor Wolverhampton Wanderers, Everton, Manchester City, West Bromwich Albion en Aston Villa. Lescott veroverde met Manchester City twee keer de landstitel en won tevens de FA Cup en League Cup. Met Engeland deed hij mee aan het EK van 2012. Joleon Lescott © getty.

Bruno solliciteert bij Anderlecht

Massimo Bruno (22) wil graag terugkeren naar Anderlecht. De flankaanvaller komt amper aan spelen toe bij RB Leipzig. In Duitsland heeft hij wel een pittig salaris, maar Bruno wil inleveren om weer in het Astridpark te voetballen. Vraag is of Anderlecht na de komst van Stanciu nog een nieuwe middenvelder zal aantrekken. © photo_news.

Ferber naar Moeskroen?

Roman Ferber (23) staat dicht bij een transfer naar Moeskroen. De aanvaller komt bij Charleroi maar met mondjesmaat aan spelen toe en hoopt op Le Canonnier op meer minuten. De Bosniër Daniel Graovac (23, Mostar) wordt vandaag op de club verwacht om de deal af te ronde. Roman Ferber (r) © belga.

Recordtransfer Stanciu geland op Zaventem De duurste transfer ooit in de Jupiler Pro League heeft vandaag voet op Belgische bodem gezet. Nicolae Stanciu landde deze ochtend op de luchthaven van Zaventem om meteen koers te zetten naar Neerpede waar de Roemeen zijn medische testen zal afleggen voor Anderlecht. Door de 23-jarige Stanciu voor maar liefst 7,5 miljoen euro - een bedrag dat zelfs tot 9,5 miljoen kan oplopen - weg te plukken bij Steaua Boekarest haalde paars-wit gisteren staalhard uit op de transfermarkt. Nu richt Herman Van Holsbeeck zijn vizier op een versterking voor de achterhoede. #Stanciu op Zaventem, naast zijn makelaar. Nu medische testen en contract tekenen op Anderlecht. pic.twitter.com/WfDIv4Uyyb — Niels Vleminckx (@NielsVleminckx) Mon Aug 29 00:00:00 MEST 2016 © kos.

Spurs willen Isco Nu duidelijk is dat Real Madrid geen zin heeft om James Rodriguez te laten gaan, lijkt het er meer en meer op dat Isco uit de Spaanse hoofdstad zal vertrekken. Tottenham Hotspur is volgens de Mirror erg geïnteresseerd in de Spaanse middenvelder en wil de speler voor een jaar huren. De Londense club zou een optie hebben om Isco de komende zomer definitief over te nemen. © getty.

Genk informeert naar Jans Racing Genk hoopt zich in de laatste dagen van de transferperiode nog te versterken met een rechtsachter. Clinton Mata van Charleroi staat boven aan het lijstje, maar Genk nam de laatste dagen ook contact op met de entourage van Laurent Jans, de rechtsback van Waasland-Beveren. Jans is een 24-jarige Luxemburger die sinds vorig jaar aan de slag is op de Freethiel. Hij is ook international bij Luxemburg. Naast een rechtsachter en een middenvelder wil Genk ook nog een extra centrale verdediger aantrekken. © belga.

Grap? OHL wil Cordaro Tot slot dacht Zulte Waregem dit weekend aan een grap toen... OH Leuven informeerde naar de voorwaarden van Alessandro Cordaro (30). De vleugelaanvaller is basisspeler onder Dury, waardoor het enorm vreemd is dat een club uit eerste klasse B hem dacht te kunnen wegplukken. Essevee lachte de interesse dan ook weg. © photo news.

Marrone wil naar Essevee, nieuw bod op Van Der Bruggen afgewezen Hannes Van Der Bruggen. © belga. De trainingsfaciliteiten aan de Gaverbeek én Francky Dury hebben vrijdag, tijdens Luca Marrone's bezoek aan Zulte Waregem, een grote indruk gemaakt. In die mate zelfs dat het jeugdproduct van Juventus zijn club heeft laten weten dat hij graag op uitleenbasis naar Essevee wil. Met de Italiaan, die zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan, zou Zulte Waregem snel tot een vergelijk kunnen komen, maar de onderhandelingen met Juventus verlopen moeizamer. Op dit moment is er nog een financiële kloof. Toch zijn bronnen die nauw bij het dossier betrokken zijn, optimistisch over een goeie afloop.



Bij die andere transferprioriteit, Hannes Van Der Bruggen van AA Gent, boekt Essevee minder vooruitgang. Een nieuw (verhoogd) bod heeft AA Gent-manager Michel Louwagie afgelopen weekend van tafel geveegd. Het is maar de vraag of het nog tot een deal komt. AA Gent is nu alvast van plan om met Van Der Bruggen rond de tafel te zitten om zijn aflopende overeenkomst te verlengen, maar de speler zelf wilde graag andere lucht opsnuiven. Het valt dus te betwijfelen of Van Der Bruggen überhaupt wíl bijtekenen. Luca Marrone. © photo news.