Standard Fémina uitgeschakeld in groepsfase Champions League

Door: redactie

29/08/16 - 06u12 Bron: Belga

Standard Luik heeft zich niet voor de zestiende finales van de Champions League vrouwenvoetbal kunnen plaatsen. In Kroatië speelde de Belgische kampioen zondag 1-1 gelijk tegen Ojisek. Bij de rust stond de eindstand al op het bord. Maria Kunstek opende de score in de 27e minuut voor de Kroaten. Vijf minuten later scoorde Laura Gomiak de gelijkmaker.