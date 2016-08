TT: Anderlecht rondt met Stanciu duurste inkomende Belgische transfer ooit af

Door: redactie

28/08/16 - 16u28

Nicolae Stanciu. © photo news.

TransferTalk Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Bas Dost trekt naar Sporting Lissabon De Nederlander Bas Dost heeft zijn overgang van Wolfsburg naar Sporting Lissabon afgerond. Beide clubs doen geen uitspraken over het bedrag dat met de transfer is gemoeid, maar het zou om zo'n tien miljoen euro gaan. Dost had nog een contract tot het einde van het seizoen in Wolfsburg en was met de Duitse club in gesprek over verlenging. Hij geeft echter de voorkeur aan een overgang naar de Portugese competitie.



De lange spits speelde vier jaar voor Wolfsburg, waarin hij de nodige doelpunten maakte, maar ook geregeld geblesseerd was. Eerder kwam de international uit voor FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen.

Bij Wolfsburg was hij ploegmaat van doelman Koen Casteels en belofte Ismail Azzaoui. © photo news.

Anderlecht wil deal sluiten met Steaua

Anderlecht wil vandaag of morgen uitpakken door de 23-jarige middenvelder Nicolae Stanciu voor een recordsom naar België te halen. Steaua-voorzitter Becali meldde dat er een bod is van 7 miljoen euro plus 2 miljoen bonussen van paars-wit. Tussen de clubs moeten er nog wat zaken geregeld worden. Op dit eigenste moment onderhandelt paars-wit op een exclusief domein in Roemenië om de deal rond te krijgen. Stanciu is hét toptarget voor paars-wit. Er ligt een contract van vier seizoenen klaar in Brussel. Oficialul lui Anderlecht a ajuns la Palat, alaturi de Anamaria Prodan. pic.twitter.com/rdxcoCH9o1 — Adrian Costeiu (@costeiu) Sun Aug 28 00:00:00 MEST 2016 © afp.

© getty. Italy international Zaza is aged 25, has 14 @azzurri caps and arrives @juventusfc #WelcomeZaza pic.twitter.com/ERenK5Bst8 — West Ham United (@WestHamUtd) Sun Aug 28 00:00:00 MEST 2016 Zaza naar West Ham

West Ham United heeft zich versterkt met Simone Zaza. De Italiaanse spits is eigendom van Juventus, maar verhuist nu op huurbasis naar de Engelse club. Als de 25-jarige Zaza een bepaald aantal wedstrijden voor West Ham speelt, neemt die club hem voor 20 miljoen pond (23,4 miljoen euro) definitief over van de 'Oude Dame'.

De aanvaller pakte afgelopen jaar met Juventus de Italiaanse titel. Zaza kwam tot negentien competitiewedstrijden, waarin hij vijf doelpunten maakte. De kale spits met de forse baard maakte eerder furore bij Sassuolo.

Zaza behoorde eerder deze zomer tot de EK-selectie van de Italianen, die in de kwartfinale via strafschoppen werden uitgeschakeld door Duitsland. Hij was één van de vier 'Azzurri' die faalden vanaf elf meter. Zaza werd op de sociale media bespot vanwege zijn opvallende aanloop met vele korte pasjes. © ap.

Rossi naar Celta

De Spaanse voetbalclub Celta de Vigo heeft zich versterkt met Giuseppe Rossi. De Italiaanse spits, geboren in de Verenigde Staten, komt over van Fiorentina, dat hem het afgelopen halfjaar verhuurde aan Levante. Ondanks zes doelpunten van Rossi degradeerde Levante uit de Primera División.

De 29-jarige Italiaan beleefde zijn beste periode in Spanje bij Villarreal. Tussen 2007 en 2013 maakte Rossi ruim tachtig doelpunten voor de gele brigade. De dertigvoudig international van Italië (zeven treffers) werd de afgelopen jaren geplaagd door zware blessures, met name aan zijn knieën. Na een doelpuntrijk half jaar bij Levante krijgt Rossi nu een kans bij Celta de Vigo, dat in de groepsfase van de Europa League één van de tegenstanders van Standard is. © photo news.

© afp. 45 miljoen euro voor Joao Mario

De Portugese international Joao Mario verlaat Sporting Lissabon voor het Italiaanse Inter Milaan. Met de transfer van de 23-jarige offensieve middenvelder is een bedrag van 45 miljoen euro, waarvan 5 miljoen bonussen gemoeid. Volgens Sporting realiseerde het daarmee de duurste transfer van een Portugese speler uit de Portugese competitie.

Mario debuteerde in december 2011 in het eerste elftal van Sporting. Dat plukte hem in 2004 als 11-jarige weg bij de jeugd van Porto. Met Portugal veroverde Mario deze zomer in Frankrijk de Europese titel. © ap. © epa.

Wenger bevestigt transfers van Mustafi en Perez Arsenal heeft met de Duitse verdediger Shkodran Mustafi en de Spaanse spits Lucas Perez twee nieuwe spelers vastgelegd. Dat bevestigde Arsenal-coach Arsène Wenger vandaag na de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Watford. Mustafi komt over van Valencia, terwijl Perez werd weggeplukt bij Deportivo.



"We hebben de transfers van Mustafi en Perez afgerond", aldus Wenger voor de microfoon van Sky Sports. "We gaan hen proberen zo snel mogelijk in het team te integreren." Op Twitter bevestigde Arsenal dat "beide spelers hun medische testen hebben ondergaan, maar dat hun komst administratief nog niet is afgerond".



Arsenal zou voor de 24-jarige Mustafi zo'n 40 miljoen euro neertellen. De 27-jarige Lucas Perez zou Deportivo zo'n 20 miljoen euro hebben opgebracht. Shkodran Mustafi. © photo news.

Noë Dussenne trekt naar promovendus Crotone Excel Moeskroen is een sterkhouder armer. Kapitein Noë Dussenne kondigde zaterdag op Twitter aan getekend te hebben voor de Italiaanse neo-eersteklasser FC Crotone. "Ik ben officieel een speler van FC Crotone in de Serie A", aldus Dussenne op Twitter, terwijl hij een sjaal van Crotone om zijn hals draagt.



Dussenne was vorig seizoen de uitblinker bij de Henegouwers met zes goals. Eerder verdedigde de 24-jarige verdediger ook al de kleuren van Tubeke, Bergen en Cercle Brugge. Je suis officiellement un joueur du Fc Crotone en route pour la Serie A ! pic.twitter.com/WKgyPMwuzZ — Noë Dussenne (@NDussenne) Sat Aug 27 00:00:00 MEST 2016

Manchester United verhuurt Pereira voor één seizoen aan Granada I am ready to play on loan for @GranadaCdeF this upcoming season. I will use number 18. @LaLiga @ManUtd pic.twitter.com/4CUQINriCG — Andreas Pereira (@andrinhopereira) Sat Aug 27 00:00:00 MEST 2016 De Braziliaanse Belg Andreas Pereira zal de rest van het seizoen door Manchester United uitgeleend worden aan de Spaanse eersteklasser Granada. "Ik zal de rest van het seizoen voor Granada spelen, op uitleenbasis van Manchester United", postte Pereira op Twitter. "Ik zal er het nummer 18 dragen."



De twintigjarige Pereira is de zoon van ex-voetballer Marcos Pereira (onder meer ex-STVV en Antwerp) en begon te voetballen bij Lommel United. Na een passage bij PSV belandde Pereira in de zomer van 2012 bij de beloften van Manchester United. Twee jaar later maakte hij in de 4-0 pandoering bij derdeklasser MK Dons, in de League Cup, zijn debuut voor de Mancunians. Ondertussen kwam hij tot dertien optredens in de hoofdmacht van Manchester United.



Pereira voetbalde aanvankelijk voor de Belgische jeugdselecties, maar koos in 2014 voor Brazilië. Met Brazilië onder 20 jaar nam hij in 2015 deel aan het WK U20 en verloor er de finale. © reuters.

Anderlecht-doelwit Henriksen op weg naar Hull AZ-speler Markus Henriksen is op weg naar Hull City. Hij is momenteel in Engeland om zijn transfer af te ronden, meldde het Nederlandse AD vandaag. Henriksen speelt morgen niet mee tegen NEC. De 24-jarige Henriksen, een Noorse aanvallende middenvelder, staat ook al geruime tijd op het verlanglijstje van vicekampioen Anderlecht, maar lijkt nu dus voor een transfer naar de Premier League te kiezen. © anp.

Lierse verhuurt Hafez dit seizoen aan Bröndby Tweedeklasser Lierse heeft de Egyptische linksachter Karim Hafez voor één seizoen verhuurd aan de Deense eersteklasser Bröndby. Dat kondigde zusterclub (én eigenaar van Lierse) Wadi Degla vandaag aan. Vorig seizoen werd Hafez door Lierse verhuurd aan het Cypriotische Omonia Nicosia. De twintigjarige Hafez, die al één cap met Egypte behaalde, stond ook in de belangstelling van de Franse tweedeklasser Racing Lens. © belga.

Casteels ziet doublure contract verlengen De Zwitserse doelman Diego Benaglio heeft zijn overeenkomst bij de Duitse eersteklasser Wolfsburg tot medio 2019 verlengd. Dat maakte Wolfsburg vandaag bekend. De 32-jarige Benaglio staat al sinds januari 2008 onder de lat bij de Wolven en is er momenteel concurrent van Koen Casteels en ploegmaat van belofte Ismail Azzaoui. Sinds de zomer van 2012 is de 61-voudige international er ook aanvoerder. Die aanvoerdersband moet hij momenteel afstaan aan Luiz Gustavo, nu coach Dieter Hecking beslist heeft om dit seizoen in doel de voorkeur te geven aan de 24-jarige Casteels. © photo news.

Ruildeal voor Okaka? Ook deze Nicolas Lombaerts hebben ze bij Anderlecht nog niet uit hun hoofd gezet. © belga. De kans is klein dat AZ-middenvelder Markus Henriksen voor Anderlecht kiest. De Noor heeft een aanbieding van een club uit de Premier League op zak. Nog in Monaco praatte Van Holsbeeck met Zenit Sint-Petersburg over Nicolas Lombaerts. De inhoud van die gesprekken is niet gekend. Verder is er eindelijk beweging rond Stefano Okaka. De overbodige spits is in beeld bij de Engelse tweedeklassers Aston Villa en Norwich. Een ruildeal met een andere spits hoort tot de mogelijkheden. Kara Mbodj trainde gisteren nog mee, al blijft de interesse van Swansea en Sunderland concreet. Idrissa Sylla heeft zijn zinnen gezet op een vertrek naar Atalanta, maar de Italianen zijn op zoek naar geld voor de transactie. Wolves haakte af. © photo news.

Van Holsbeeck druk in de weer voor Stanciu © photo news. Het was allesbehalve een rustig dagje in de zon voor Van Holsbeeck, gisteren in Monaco. De manager van Anderlecht kon er niet achteroverleunen tijdens de loting van de Europa League. Hij concentreerde zich vooral op transferonderhandelingen. Met Steaua Boekarest bijvoorbeeld, de club van toptarget Nicolae Stanciu. Anderlecht wil graag uitpakken door de 23-jarige middenvelder naar België te halen voor een recordsom. Dat gaat de goede kant op. Steaua-voorzitter Becali meldde gisteren dat er een bod is van 7 miljoen euro plus 2 miljoen bonussen van paars-wit - een veel realistischer bedrag dan de voordien genoemde 9 à 10 miljoen. Tussen de clubs moeten er nog wat zaken geregeld worden, maar Van Holsbeeck stapt vandaag wel het vliegtuig op naar Boekarest om te onderhandelen met de speler. Stanciu is hét toptarget voor paars-wit. Er ligt een contract van vier seizoenen klaar in Brussel. © ap.

Kums: afscheid tegen Anderlecht, maandag al naar Londen © photo news. Sven Kums staat weer wat dichter bij Watford FC. Welingelichte bronnen weten dat de Gouden Schoen morgen zijn laatste match in België speelt. Gent neemt het dan op tegen Anderlecht, de club waar Kums zijn jeugdopleiding genoot. Maandag wordt de middenvelder in Londen verwacht. Hij tekent een contract van vijf jaar bij Watford, maar Kums wordt eerst een seizoen uitgeleend aan Udinese. © photo news.