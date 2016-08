TT: Kums neemt morgen afscheid - Heel wat op til bij Anderlecht - Antwerp blijft razend ambitieus

Door: redactie

27/08/16 - 10u08

© photo news.

TransferTalk Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Van Holsbeeck druk in de weer voor Stanciu © photo news. Het was allesbehalve een rustig dagje in de zon voor Van Holsbeeck, gisteren in Monaco. De manager van Anderlecht kon er niet achteroverleunen tijdens de loting van de Europa League. Hij concentreerde zich vooral op transferonderhandelingen. Met Steaua Boekarest bijvoorbeeld, de club van toptarget Nicolae Stanciu. Anderlecht wil graag uitpakken door de 23-jarige middenvelder naar België te halen voor een recordsom. Dat gaat de goede kant op. Steaua-voorzitter Becali meldde gisteren dat er een bod is van 7 miljoen euro plus 2 miljoen bonussen van paars-wit - een veel realistischer bedrag dan de voordien genoemde 9 à 10 miljoen. Tussen de clubs moeten er nog wat zaken geregeld worden, maar Van Holsbeeck stapt vandaag wel het vliegtuig op naar Boekarest om te onderhandelen met de speler. Stanciu is hét toptarget voor paars-wit. Er ligt een contract van vier seizoenen klaar in Brussel. © ap.

Kums: afscheid tegen Anderlecht, maandag al naar Londen Sven Kums staat weer wat dichter bij Watford FC. Welingelichte bronnen weten dat de Gouden Schoen morgen zijn laatste match in België speelt. Gent neemt het dan op tegen Anderlecht, de club waar Kums zijn jeugdopleiding genoot. Maandag wordt de middenvelder in Londen verwacht. Hij tekent een contract van vijf jaar bij Watford, maar Kums wordt eerst een seizoen uitgeleend aan Udinese. © photo news.