TT: Anderlecht lijkt achter het net te vissen voor Noorse middenvelder van AZ

27/08/16 - 15u00

TransferTalk Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Anderlecht-doelwit Henriksen op weg naar Hull AZ-speler Markus Henriksen is op weg naar Hull City. Hij is momenteel in Engeland om zijn transfer af te ronden, meldde het Nederlandse AD vandaag. Henriksen speelt morgen niet mee tegen NEC. De 24-jarige Henriksen, een Noorse aanvallende middenvelder, staat ook al geruime tijd op het verlanglijstje van vicekampioen Anderlecht, maar lijkt nu dus voor een transfer naar de Premier League te kiezen. © anp.

Lierse verhuurt Hafez dit seizoen aan Bröndby Tweedeklasser Lierse heeft de Egyptische linksachter Karim Hafez voor één seizoen verhuurd aan de Deense eersteklasser Bröndby. Dat kondigde zusterclub (én eigenaar van Lierse) Wadi Degla vandaag aan. Vorig seizoen werd Hafez door Lierse verhuurd aan het Cypriotische Omonia Nicosia. De twintigjarige Hafez, die al één cap met Egypte behaalde, stond ook in de belangstelling van de Franse tweedeklasser Racing Lens. © belga.

Casteels ziet doublure contract verlengen De Zwitserse doelman Diego Benaglio heeft zijn overeenkomst bij de Duitse eersteklasser Wolfsburg tot medio 2019 verlengd. Dat maakte Wolfsburg vandaag bekend. De 32-jarige Benaglio staat al sinds januari 2008 onder de lat bij de Wolven en is er momenteel concurrent van Koen Casteels en ploegmaat van belofte Ismail Azzaoui. Sinds de zomer van 2012 is de 61-voudige international er ook aanvoerder. Die aanvoerdersband moet hij momenteel afstaan aan Luiz Gustavo, nu coach Dieter Hecking beslist heeft om dit seizoen in doel de voorkeur te geven aan de 24-jarige Casteels. © photo news.

Ruildeal voor Okaka? Ook deze Nicolas Lombaerts hebben ze bij Anderlecht nog niet uit hun hoofd gezet. © belga. De kans is klein dat AZ-middenvelder Markus Henriksen voor Anderlecht kiest. De Noor heeft een aanbieding van een club uit de Premier League op zak. Nog in Monaco praatte Van Holsbeeck met Zenit Sint-Petersburg over Nicolas Lombaerts. De inhoud van die gesprekken is niet gekend. Verder is er eindelijk beweging rond Stefano Okaka. De overbodige spits is in beeld bij de Engelse tweedeklassers Aston Villa en Norwich. Een ruildeal met een andere spits hoort tot de mogelijkheden. Kara Mbodj trainde gisteren nog mee, al blijft de interesse van Swansea en Sunderland concreet. Idrissa Sylla heeft zijn zinnen gezet op een vertrek naar Atalanta, maar de Italianen zijn op zoek naar geld voor de transactie. Wolves haakte af. © photo news.

Van Holsbeeck druk in de weer voor Stanciu © photo news. Het was allesbehalve een rustig dagje in de zon voor Van Holsbeeck, gisteren in Monaco. De manager van Anderlecht kon er niet achteroverleunen tijdens de loting van de Europa League. Hij concentreerde zich vooral op transferonderhandelingen. Met Steaua Boekarest bijvoorbeeld, de club van toptarget Nicolae Stanciu. Anderlecht wil graag uitpakken door de 23-jarige middenvelder naar België te halen voor een recordsom. Dat gaat de goede kant op. Steaua-voorzitter Becali meldde gisteren dat er een bod is van 7 miljoen euro plus 2 miljoen bonussen van paars-wit - een veel realistischer bedrag dan de voordien genoemde 9 à 10 miljoen. Tussen de clubs moeten er nog wat zaken geregeld worden, maar Van Holsbeeck stapt vandaag wel het vliegtuig op naar Boekarest om te onderhandelen met de speler. Stanciu is hét toptarget voor paars-wit. Er ligt een contract van vier seizoenen klaar in Brussel. © ap.

Kums: afscheid tegen Anderlecht, maandag al naar Londen © photo news. Sven Kums staat weer wat dichter bij Watford FC. Welingelichte bronnen weten dat de Gouden Schoen morgen zijn laatste match in België speelt. Gent neemt het dan op tegen Anderlecht, de club waar Kums zijn jeugdopleiding genoot. Maandag wordt de middenvelder in Londen verwacht. Hij tekent een contract van vijf jaar bij Watford, maar Kums wordt eerst een seizoen uitgeleend aan Udinese. © photo news.