TT: Club wil nog zwaar toeslaan - Westerlo haalt Buyens - Kebano officieel van Fulham

Door: redactie

26/08/16 - 21u00

© kvcwesterlo.be.

TransferTalk Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

Arsenal leent Japanse aanwinst meteen uit

Arsenal leent Takuma Asano, die in juli overkwam van Sanfrecce Hiroshima, uit aan de Duitse tweedeklasser VfB Stuttgart. De 21-jarige spits vertrekt voor een uitleenbeurt van één jaar, een verlenging behoort tot de mogelijkheden. Manager Jan Schindelmeiser verheugt zich alvast op de komst van Asano: "Hij is heel gevaarlijk voor doel, is tweevoetig en beweegt veel. Hij past perfect binnen ons offensief compartiment."



Stuttgart degradeerde vorig jaar uit de Bundesliga en staat na twee speeldagen op een zesde plaats in de Duitse tweede klasse. Lees ook Herbeleef TT met verbreking contract Vleminckx en Cillessen naar Barcelona

Herbeleef TT met nieuwe doublure voor Courtois



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news.

Bas Dost verkast naar Sporting Bas Dost trekt na vier jaar definitief de deur achter zich dicht bij VfL Wolfsburg. De 27-jarige Nederlandse spits zet zijn loopbaan voort in Lissabon bij Sporting Clube de Portugal. Hoewel de transfer nagenoeg is afgerond, stapte Dost vandaag nog in het vliegtuig met zijn ploeggenoten van Wolfsburg, die morgen het nieuwe Bundesligaseizoen beginnen met een uitwedstrijd tegen FC Augsburg.



Dost kan de ploeg elk moment verlaten om in Portugal te tekenen. Een laatste optreden voor de Volskwagenclub is evenmin uitgesloten. Omdat de nieuwe Wolfsburg-spits Mario Gomez nog niet fit is, zou het trainer Dieter Hecking niet slecht uitkomen als hij nog één keer over Dost kan beschikken. © photo news.

PSV huurt speler van Manchester City Olexandr Zinchenko gaat de aanval van PSV versterken. De 19-jarige vleugelaanvaller wordt gehuurd van Manchester City met een optie voor nog een tweede seizoen.



Zinchenko is zesvoudig Oekraïens international en werd in de zomer door City overgenomen van het Russische FC Ufa. Hij speelde met de Oost-Europeanen op het Europees kampioenschap. "We kennen hem al een tijdje en hij is een van de meest talentvolle spelers uit Oekraïne", aldus technisch directeur Marcel Brands. "Hij is een veelzijdige speler, die goed op de flanken en het middenveld uit de voeten kan. Hij is een technische speler met een fantastische trap." © afp.

Westerlo huurt Buyens van Genk Bob Peeters mag binnenkort Yoni Buyens verwelkomen op de training bij Westerlo. De middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van Racing Genk, mét aankoopoptie. Ook de transfer van Nemanja Miletic is zo goed als rond. De Servische verdediger komt over van Vojvodina. © belga.

Fulham rondt komst Neeskens Kebano officieel af Neeskens Kebano is officieel een speler van de Engelse tweedeklasser Fulham FC. De 24-jarige Congolees komt over van Racing Genk en heeft een contract getekend bij de Londense club voor drie jaar, met een optie op een extra jaar.



De 24-jarige Kebano speelde gisteren nog een kwartier mee in de gewonnen Europa League-kwalificatiewedstrijd van Racing Genk tegen Lokomotiva Zagreb, hoewel hij een dag eerder al zijn medische testen had afgelegd bij de Londenaars.



Kebano werkte vandaag al zijn eerste training af bij Fulham, dat uitkomt in de Engelse Championship. Daar vindt hij alvast Denis Odoi terug, die tijdens de zomerstop overkwam van Sporting Lokeren. © Twitter Fulham. .@Neeskens_Kebano has been training with the first team for the first time at Motspur Park #FFC #COYW pic.twitter.com/wo8UExaXQG — Fulham Football Club (@FulhamFC) Fri Aug 26 00:00:00 MEST 2016 Watch as @Neeskens_Kebano undertakes his medical at Fulhamhttps://t.co/Tp3DKPMvv3 — Fulham Football Club (@FulhamFC) Fri Aug 26 00:00:00 MEST 2016

"Versterking mag iets kosten" Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe laten uitschijnen dat Club Brugge wel degelijk op zoek is naar offensieve versterking. "Refaelov is mogelijk drie maanden out en ook op Izquierdo is het nog enkele weken wachten", aldus Mannaert. "We tasten de markt af. We zoeken een speler met een sportieve meerwaarde; dan weet je dat zoiets wel wat zal kosten." Verhaeghe haalt de schouders op: "We kunnen ons een en ander veroorloven. De scouts, Vincent en Michel, zijn volop bezig." Zoveel is duidelijk: de supporters van Club mogen zich opmaken voor een serieuze, bijkomende versterking. © photo news.

Dussenne naar Crotone Noé Dussenne, centrale verdediger van Moeskroen, reisde gisteren naar het Italiaanse FC Crotone waar hij voor drie jaar tekende. De Italianen betalen zo'n 1 miljoen euro. © belga.