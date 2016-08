TT: Club wil nog zwaar toeslaan - Moeskroen is sterkhouder kwijt - Kebano officieel van Fulham

Door: redactie

TransferTalk Het transfergeweld is weer in alle hevigheid losgebarsten. Alle clubs willen zich versterken om met een uitgekiende selectie aan de start te verschijnen van het nieuwe voetbaljaar. Ook vandaag krijgt u opnieuw een flinke dosis 'TransferTalk', de rubriek waarin we al het nieuws volgen, van geruchten tot concrete deals. En alles daar tussenin.

"Versterking mag iets kosten" Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe laten uitschijnen dat Club Brugge wel degelijk op zoek is naar offensieve versterking. "Refaelov is mogelijk drie maanden out en ook op Izquierdo is het nog enkele weken wachten", aldus Mannaert. "We tasten de markt af. We zoeken een speler met een sportieve meerwaarde; dan weet je dat zoiets wel wat zal kosten." Verhaeghe haalt de schouders op: "We kunnen ons een en ander veroorloven. De scouts, Vincent en Michel, zijn volop bezig." Zoveel is duidelijk: de supporters van Club mogen zich opmaken voor een serieuze, bijkomende versterking. © photo news.

Dussenne naar Crotone Noé Dussenne, centrale verdediger van Moeskroen, reisde gisteren naar het Italiaanse FC Crotone waar hij voor drie jaar tekende. De Italianen betalen zo'n 1 miljoen euro. © belga.