Dam breekt in Puerto Rico: evacuatie van twee dorpen met spoed ingezet

kv

22/09/17 - 21u01 Bron: NBC Washington

© Twitter @NWSSanJuan.

De autoriteiten van Puerto Rico waarschuwen de bevolking ervoor dat de Guajataca-dam in het noordwesten van het land de druk niet meer aankan. Inwoners van twee nabijgelegen dorpen worden aangemaand zich onmiddellijk naar hoger gelegen gebied te begeven.

De dambreuk leidt tot zware overstromingen. Momenteel worden bussen ingeschakeld om inwoners zo spoedig mogelijk uit de regio te evacueren, zo meldt de National Weather Service van San Juan.



Puerto Rico werd gisteren zwaar getroffen door orkaan Maria, een van de ergste stormen die het eiland ooit heeft gekend. Voorlopig zit de hele regio nog steeds zonder stroom.



Volgens de autoriteiten staat het dodental in Puerto Rico, een overzees territorium van de VS, momenteel op zes. Drie mensen kwamen om in modderstromen in het bergachtige centrum van het eiland, twee verdronken tijdens overstromingen en één persoon kwam om nadat hij geraakt werd door een paneel. In eerdere mediaberichten werd het aantal doden op vijftien geschat. "We hebben weet van andere mogelijke fataliteiten via onofficiële kanalen die we nog niet konden bevestigen," zegt Hector Pesquera, minister van Openbare Veiligheid.