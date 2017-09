Honger en ziektes bedreigen honderdduizenden na de overstromingen in Zuid-Azië

EB

Honderdduizenden slachtoffers van de zwaarste overstromingen in Zuid-Azië in decennia staan nu voor een voedsel- en ziektecrisis, meldt het Rode Kruis. De organisatie roept op tot meer middelen om die tweede crisis te lenigen. De moessonregens die in juni begonnen, leidden tot zware overstromingen en aardverschuivingen, met meer dan 2.000 doden in Bangladesh, India, Nepal en Pakistan als gevolg. Volgens de organisatie zijn 41 miljoen mensen rechtstreeks getroffen.

"Enkel als we de nodige fondsen samenkrijgen voor de hulp die onmiddellijk nodig is, kunnen we een vreselijke gevolgscrisis van voedseltekorten en ziekte vermijden", zei Martin Faller van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen. "Tienduizenden mensen zijn op de vlucht", zegt Faller. "Velen van hen leven in tentenkampen, in scholen of andere gebouwen of onder zeildoeken. Deze mensen hebben onze hulp nodig, en we doen er alles aan om aan hun noden tegemoet te komen. We hebben echter dringend hulp nodig van onze internationale partners."



Op veel plaatsen zakt het water, maar voedselvoorraden zijn weggespoeld en gewassen vernield. "Hele dorpen zijn weggespoeld", aldus Faller. Daarbovenop komen de ziektes: alleen al in Bangladesh zijn de voorbije drie weken meer dan 13.000 gevallen gemeld van ademhalingsinfecties en ziektes die door water worden overgebracht, zoals diarree.