Schade orkaan Harvey mogelijk 180 miljard dollar

3/09/17

Stormweer Texas De schade door de orkaan Harvey kan uitkomen op 150 tot 180 miljard dollar (126 tot 152 miljard euro). Dat heeft de gouverneur van Texas, Greg Abbott, vandaag tegen Fox News gezegd.

Volgens de gouverneur zijn het gebied en de groep mensen die getroffen zijn door Harvey veel groter dan bij de ramp met de orkaan Katrina in 2005. De schadepost door Katrina lag op ruim 120 miljard dollar, aldus Abbott. President Donald Trump heeft het Congres om bijna 8 miljard dollar aan noodhulp gevraagd. Harvey was de zwaarste orkaan die Texas in een halve eeuw trof en richtte enorme schade aan, met tientallen doden. Vooral in en rondom de stad Houston werden grote verwoestingen aangericht, als gevolg van overstromingen.

Lange weg

Volgens Abbott zal het een lange weg worden om Houston, de vierde stad van de VS, weer opnieuw op te bouwen, plus het gehele gebied waar Harvey huishield. De burgemeester van Houston liet weten dat vooruitgang wordt geboekt met het opruimen van schade, het hervatten van diensten en het helpen van mensen in opvangcentra.



Trump bracht gisteren samen met zijn vrouw Melania een bezoek aan Houston. De president liet zich van een troostende kant zien: hij omarmde ouderen, knuffelde kinderen en deelde voedsel uit. "Ik weet niet of het beter wordt, maar we gaan proberen het beter te maken", zei hij.