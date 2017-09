Texaan vindt alligator in zijn overstroomde woonkamer

Door: redactie

3/09/17 - 05u06 Bron: AD.nl

© Facebook.

Een Amerikaan die bij Houston naar zijn overstroomde huis terugkeerde om de schade op te nemen, kreeg de schrik van zijn leven. Onder de eettafel lag een enorme alligator.

Brian Foster had een groep mensen opgetrommeld om zijn woning bij Houston schoon te maken. Net als tienduizenden andere inwoners van Texas was hij gevlucht voor orkaan Harvey die voor overstromingen zorgde. Vrijdag was het water gezakt en wilde Foster aan de slag. Hij had rekening gehouden met troep maar niet met een beest van bijna 3 meter lang.



De man belde de politie die een speciale eenheid voor wild inschakelde. Binnen twintig minuten was de alligator gevangen en was zijn bek dichtgetapet. Vier mensen waren nodig om het beest naar buiten te dragen. Het dier is in het wild uitgezet. Alligators komen vaak voor in het zuidwesten van Texas maar zwommen afgelopen week met de overstromende rivieren mee de straten van woonwijken in.