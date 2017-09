Andrew (25) wilde de kat van z'n zus redden in overstroomd huis, maar werd geëlektrocuteerd en stierf

FT

storm harvey Over het dodentol door storm Harvey bestaat nog onduidelijkheid, al zouden al zeker 44 mensen omgekomen zijn. Een van hen is de 25-jarige Andrew Pasek. Zijn groot hart voor dieren werd hem fataal, want Andrew probeerde de kat van z'n zus te redden toen hij geëlektrocuteerd werd.

Afgelopen dinsdag trok Andrew Pasek naar het huis van zijn oudere zus, Alyssa. Hij wilde kijken hoe het met de kat gesteld was nadat Alyssa en haar gezin hun woning halsoverkop verlaten hadden nadat de hele straat plots onder water stond. Onderweg naar haar woonst stapte hij echter op een elektrische draad die onder stroom stond en al deels onder water lag. Omdat de jongeman enkele maanden geleden z'n enkel gebroken had en er nog een ijzeren pin inzat, werd hij als het ware een magneet. "Andrew begon plots te kermen van de pijn", vertelt de vriend die hem vergezelde. "Hij begon rond te springen, verloor zijn evenwicht en viel pardoes op de paal waar de stroom doorliep."



"Ik voelde de stroom ook en probeerde Andrew nog te helpen", klinkt het. "Maar die riep: 'Nee, raak me niet aan. Ik sterf'" De jongeman werd nog overgebracht naar het ziekenhuis waar hij overleed. Aan elektrocutie.



Onbegrijpelijk, vindt zijn familie. "De tuin en de straat stonden al anderhalve meter onder water. In zulke benarde omstandigheden had de stad de stroomvoorzieningen moeten uitschakelen. Dit stomme incident doet zo'n pijn", zegt z'n moeder. "Andrew was een enorme dierenliefhebber, wilde voortdurend helpen. Hij zat zo in met de kat van Alyssa. Net die liefde werd hem fataal." Lees ook Trump trekt opnieuw naar rampgebied en gaat met slachtoffers praten

