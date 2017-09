Trump trekt opnieuw naar rampgebied en gaat met slachtoffers praten

FT

2/09/17 - 18u21 Bron: Belga

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn echtgenote Melania op weg naar de Marine One. © photo news.

storm harvey De omvang van de schade na de doortocht van Harvey wordt steeds duidelijker nu het waterpeil langzaam daalt. Vooral Houston is zwaar getroffen. Veel inwoners zagen vandaag voor het eerst hoe erg het met hun huizen gesteld is. President Trump en zijn first lady vertrokken opnieuw naar het rampgebied waar ze de burgers een hart onder de riem willen steken.

Gisteren, vrijdag, had de regering aan het Congres in Washington 7,85 miljard dollar (of 6,6 miljard euro) hulp gevraagd, bijna 2 miljard meer dan het bedrag waarvan oorspronkelijk sprake was. Een groot deel van het geld zou naar het overheidsagentschap FEMA (Federal Emergency Management Agency) gaan. De Amerikaanse president liet daarop weten dat hij één miljoen dollar uit eigen zak zal betalen om de slachtoffers te steunen.



Al 440.000 mensen hebben intussen een aanvraag voor federale hulp ingediend. Slechts een klein deel van de slachtoffers van de watersnood in Texas is verzekerd tegen overstroming. Harvey kan volgens de eerste schattingen de duurste natuurramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten worden.